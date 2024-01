L’Ukraine chasse les brouilleurs de drones russes Silok avec, vous l’aurez deviné, des drones

Un soldat russe avec un brouilleur Silok. Via les réseaux sociaux

Les forces russes en Ukraine déploient des brouilleurs radio Silok afin de perturber les liaisons radio entre les drones ukrainiens et leurs opérateurs.

Mais les Ukrainiens ont éliminé plusieurs Siloks. Avec des drones. Plus récemment, un quadricoptère Mavic de l’unité ukrainienne Aerobomber a bombardé, avec des grenades, un Silok monté sur un trépied, le détruisant apparemment.

Ajoutez les raids de drones sur les systèmes anti-drones Silok à la longue et interminable liste d’opérations ironiques menées par les forces ukrainiennes. L’artillerie ukrainienne fait exploser un radar de contre-artillerie russe. Une bombe ukrainienne guidée par GPS fait exploser un brouilleur GPS russe. Et de très nombreux exemples de drones ukrainiens bombardant des brouilleurs de drones russes.

La Russie a élargi sa guerre contre l’Ukraine en février 2022 avec ce qui, sur le papier, était la force de guerre électronique la plus redoutable au monde : des détecteurs radio et radar superposés, des systèmes automatisés de contrôle du brouillage et des centaines de brouilleurs, grands et petits.

Il devrait être évident, à présent, que la guerre électronique russe ne fonctionne pas toujours très bien dans le stress du combat réel. “Il s’avère que de tels équipements ne sont efficaces que sur les terrains d’entraînement russes”, a déclaré l’armée ukrainienne. déclaré après la 128e brigade d’assaut en montagne de l’armée capturé un ensemble Silok en septembre 2022.

Le Silok détecte et brouille automatiquement les liaisons radio des drones jusqu’à une portée de 2,5 miles. Pour la défense statique, il repose sur un trépied. Il peut également voyager en camion. Le premier Silok a atteint les forces de première ligne en 2018 et a participé à un jeu de guerre dans l’oblast d’Orenbourg, dans l’ouest de la Russie, la même année.

Selon le Kremlin, Silok lors des exercices d’Orenbourg aidé à repousser un essaim de 10 drones menant un assaut simulé contre un poste de commandement. Mais la performance du Silok en Ukraine a été… loin d’être brillante. Les forces ukrainiennes avaient déjà frappé Siloks en juin et octobre 2022.

On ne sait pas exactement pourquoi les Siloks ne peuvent pas toujours brouiller les drones qui les chassent. Il est possible que les opérateurs de drones ukrainiens contrecarrent le brouillage russe en changeant fréquemment de fréquence radio.

Il est également possible que le Silok n’ait tout simplement pas la sensibilité nécessaire pour détecter un drone et la puissance nécessaire pour le brouiller. En d’autres termes, il est possible que ce ne soit tout simplement pas très bon. Et cela n’aide certainement pas que les renseignements ukrainiens aient accès à un Silok intact depuis que la 128e brigade en a capturé une copie fin 2022.