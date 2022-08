L’Ukraine célèbre le Jour de l’Indépendance six mois après le début de la guerre

KYIV, Ukraine (AP) – Les habitants de Kyiv se sont réveillés au son des sirènes des raids aériens alors que l’Ukraine célébrait son jour de l’indépendance mercredi, six mois après le début de l’invasion russe.

Les autorités de la capitale ont interdit les rassemblements à grande échelle jusqu’à jeudi, craignant que la fête nationale n’entraîne des attaques de missiles russes particulièrement lourdes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté le public à la vigilance.

“Les provocations russes et les frappes brutales sont une possibilité”, a déclaré Zelenskyy dans un communiqué. “Merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Veuillez respecter le couvre-feu. Faites attention aux sirènes d’air. Faites attention aux annonces officielles. Et rappelez-vous : nous devons tous remporter la victoire ensemble.

Un petit nombre d’habitants se sont rassemblés sur la place centrale de Kyiv, où des chars russes détruits et de l’artillerie mobile ont été exposés au cours du week-end, et l’hymne national est joué tous les jours à 7 heures du matin, heure locale.

“Je ne peux pas dormir la nuit à cause de ce que je vois et entends sur ce qui se fait en Ukraine”, a déclaré une retraitée qui ne s’est identifiée que par son prénom, Tetyana, la voix tremblante d’émotion.

“Ce n’est pas une guerre. C’est la destruction du peuple ukrainien », a-t-elle déclaré.

La fête de mercredi commémore la déclaration d’indépendance de l’Ukraine de 1991 vis-à-vis de l’Union soviétique.

Un attentat à la voiture piégée à l’extérieur de Moscou qui a tué samedi la fille de 29 ans du théoricien politique russe de droite Alexander Dugin a accru les craintes que la Russie n’intensifie ses attaques contre l’Ukraine cette semaine.

Les responsables russes ont accusé l’Ukraine de la mort de Darya Dugina, une commentatrice nationaliste de la télévision russe. La voiture piégée a explosé après qu’elle ait assisté à un festival patriotique avec son père, dont on pensait généralement qu’il était la cible visée.

Le gouvernement ukrainien a nié toute implication.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’envoi de dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février. L’armée de Moscou a rencontré une résistance ukrainienne étonnamment forte, et les six mois de combats ont bouleversé la vie en Ukraine et envoyé des ondes de choc dans l’économie mondiale.

The Associated Press