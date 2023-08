L’Ukraine célèbre le Jour de l’Indépendance et s’engage à continuer de combattre la Russie en souvenir de ses morts.

KIEV, Ukraine (AP) — L’Ukraine a célébré jeudi son deuxième Jour de l’Indépendance depuis l’invasion à grande échelle de la Russie, les responsables s’engageant à poursuivre leur lutte pour chasser les forces du Kremlin et la population locale à se souvenir de leurs proches tombés au combat.

La fête nationale a coïncidé avec les 18 mois de la guerre, donnant une ambiance sombre aux commémorations.

« Nous nous souvenons de tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et l’indépendance, pour l’avenir libre de l’Ukraine », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans un message sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré qu’une Ukraine indépendante est « ce pour quoi nous nous battons ».

Dans la région de Kharkiv, au nord-est, des familles ont visité un cimetière où sont enterrés des soldats ukrainiens tombés au combat.

Kateryna Krotchenko, la mère de Serhii Krotchenko, tué près de Bakhmut, a nettoyé sa tombe.

«C’était un garçon ordinaire qui aimait la vie et rêvait de quelque chose», a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Par conséquent, il n’a pas accepté le fait que la guerre ait éclaté dans notre pays et a décidé de (s’inscrire) volontairement », a-t-elle déclaré. «Nous étions d’accord avec sa décision. Nous ne pensions pas que ce serait comme ça.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que l’Ukraine se battait pour « les valeurs que nous défendons tous » : la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale.

Cette bataille a gagné le soutien des alliés étrangers, en particulier des pays membres de l’OTAN, qui ont fourni à Kiev de nouveaux armements sophistiqués. Les nouvelles armes ont permis à l’Ukraine de lancer une contre-offensive brutale.

Le ministère ukrainien de la Défense a marqué cette journée avec une série de vidéos sur les réseaux sociaux mêlant gratitude et humour ironique pour remercier individuellement ces alliés pour leur soutien.

La vidéo des États-Unis était tournée sur « Our Love is Here to Stay » de Frank Sinatra et se terminait par un « merci pour les F-16 » effronté et les mots « trop tôt ? Les États-Unis ont accepté que leurs alliés puissent envoyer des avions de combat à l’Ukraine, mais le long processus a été une source de frustration pour Kiev.

La Grande-Bretagne a été remerciée sur la mélodie du classique punk des Clash, « London Calling », tandis que le Canada a reçu de la gratitude pour ses fusils de précision, ses obusiers, ses véhicules blindés et ses sous-vêtements longs. La France a reçu un message d’amour sur les airs de « Je t’aime… moi non plus » de Serge Gainsbourg.

Les plus de 20 clips ont été étiquetés UkraineSaysThankYou – peut-être une riposte à la suggestion du mois dernier du secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace selon laquelle Kiev devrait exprimer davantage de gratitude et ne pas traiter ses alliés comme le service de livraison d’Amazon.

Plus sombre, la fête a été célébrée sur fond de combats incessants.

Des unités de renseignement ukrainiennes et la marine ukrainienne ont débarqué du côté ouest de la Crimée occupée par la Russie pour y attaquer les ressources militaires russes, selon le porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, Andrii Yusov.

Pendant ce temps, dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine, une frappe russe a grièvement blessé une fillette de 7 ans dont la maison a été touchée, a déclaré le gouverneur Oleksandr Prokudin.

___

Susie Blann, Associated Press