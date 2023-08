L’Ukraine célèbre le Jour de l’Indépendance et 18 mois de guerre avec une cérémonie à Kiev

Ce fut un moment calme qui semblait exprimer le chagrin de toute l’Ukraine alors que le pays célébrait jeudi ses 32 ans d’indépendance avec une sombre cérémonie matinale devant l’une des cathédrales les plus célèbres de Kiev. Jeudi marquait également le 18e anniversaire de la guerre, et l’ambiance dans la capitale était plus tamisée que festive, alors que soldats et civils réfléchissaient aux pertes et à la violence qui ont défini leur monde depuis l’invasion de la Russie en février 2022.