L’Ukraine célèbre le 31e jour de l’indépendance et six mois de survie nationale

Cette histoire a été mise à jour. KYIV – Avec un mélange de prudence, d’exubérance et, surtout, de défi, les Ukrainiens ont pris mercredi le temps de leur bataille existentielle avec les forces d’invasion russes pour célébrer leur 31e année en tant que nation libre, marquant leur premier jour de l’indépendance depuis que le Kremlin a lancé une pleine guerre à grande échelle ici il y a six mois.

Les avertissements des responsables ukrainiens et des agences de renseignement américaines selon lesquels la Russie était sur le point de gâcher la fête en lançant des frappes de missiles sont restés largement ignorés, bien que la violence de la guerre se soit poursuivie dans certaines parties du pays.

Le long des lignes de front mouvantes à l’est et au sud, les Ukrainiens ont fait face à des attaques de missiles et d’artillerie près de Dnipro et dans la région orientale du Donbass.

Des tirs de roquettes russes sur un train de voyageurs dans la ville de Chaplyne, à environ 60 miles à l’est du Dniepr, ont tué au moins 21 personnes, ont déclaré des responsables, et des dizaines d’autres auraient été blessées. Les communautés de la région orientale du Donbass ont fait face à des grèves tout au long de la journée.

À Kyiv, la capitale, les habitants ont largement tenu compte des avertissements du président Volodymyr Zelensky concernant une attaque potentiellement « hideuse » contre la ville et ont passé une grande partie de la journée chez eux. De nombreux magasins étaient fermés et la circulation était fluide. Les cloches des églises qui s’écaillaient ont salué la journée dans de nombreux quartiers – un symbole de liberté et, pour beaucoup, de résistance et de survie.

« Moralement, le peuple ukrainien a déjà gagné », a déclaré le métropolite Épiphane Ier, chef de l’Église orthodoxe d’Ukraine, dans un sermon à la cathédrale Saint-Michel au dôme doré. « Mais nous devons encore [achieve] victoire sur l’agresseur, expulsez les envahisseurs.

Le soir, après un après-midi sans incident et une visite surprise du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est bien-aimé en Ukraine, les habitants de Kyiv sont descendus dans les rues en plus grand nombre, une démonstration de défi contre la Russie simplement en s’aventurant à l’extérieur.

“Gloire à l’Ukraine, gloire aux héros”, a déclaré un groupe de jeunes Ukrainiens, deux des femmes littéralement enveloppées dans le drapeau bleu et jaune de leur pays alors qu’elles lançaient des coups de célébration d’un liquide clair juste à côté de la rue Khreschatyk, le boulevard principal de Kyiv. où des dizaines de chars russes détruits étaient alignés lors d’un macabre défilé de vacances.

La foule grouillant autour des machines de guerre brisées était passée de centaines le matin à plus d’un millier au coucher du soleil. Ils portaient des drapeaux ukrainiens, des cornets de crème glacée et des perches à selfie, et ils ont largement ignoré les sirènes de raid aérien qui sont devenues monnaie courante, car Kyiv elle-même n’a pas été touchée par un missile depuis le 26 juin.

Le jour de l’indépendance, l’Ukraine célèbre le statut d’État que Poutine n’a pas détruit

Une pizzeria bondée du centre-ville a hoché la tête à l’alerte rouge en servant chaque tarte dans une boîte à emporter, mais la plupart des clients ont saisi une table et ont ouvert les conteneurs.

« Il y a eu trop de sirènes ; les gens doivent travailler et manger », a déclaré Igor Vodianu, un serveur du café Very Well à quelques pâtés de maisons de la place de l’Indépendance de Kyiv, connue populairement sous le nom de Maidan, où la plupart des clients n’ont pas levé les yeux de leur soupe au poulet froide lorsqu’une sirène a retenti. .

L’hymne national ukrainien a retenti dans de nombreux coins au fur et à mesure que la journée devenait plus festive, s’échappant souvent des portes ouvertes des magasins, parfois des fenêtres des voitures et une fois d’un haut-parleur monté sur un chariot tiré par des chevaux.

Les dirigeants mondiaux ont rendu hommage à la lutte de l’Ukraine contre son voisin envahisseur tout au long de la journée. A Bruxelles, la Commission européenne a illuminé son siège en bleu et jaune. Le président français Emmanuel Macron a appelé dans un message vidéo pour que le 24 août soit “un jour d’espoir”.

Alexandre Loukachenko, le dictateur de Biélorussie, n’a cependant pas réussi à charmer les Ukrainiens avec ses félicitations officielles, dans lesquelles il a exprimé l’espoir que les circonstances actuelles ne gâcheraient pas les «relations de bon voisinage» des deux pays. Notant que Loukachenko, considéré ici comme une marionnette de Poutine, a permis à la Russie d’utiliser son pays comme base de départ pour son invasion, un responsable ukrainien a vivement rejeté les bons vœux de Loukachenko comme étant des « clowns imbibés de sang ».

À Washington, le président Biden a annoncé une aide militaire supplémentaire de près de 3 milliards de dollars, comprenant des systèmes de défense aérienne, des systèmes d’artillerie et des munitions.

Il a qualifié la fête, qui marque la libération de l’Ukraine de l’Union soviétique en 1991, de “douce-amère”, notant le nombre massif de tués, de blessés et de déplacés. “Mais six mois d’attaques incessantes n’ont fait que renforcer la fierté des Ukrainiens en eux-mêmes”, a déclaré Biden.

Bataille pour Kyiv : bravoure ukrainienne, bévues russes combinées pour sauver la capitale

Johnson, dont les efforts pour financer l’armée ukrainienne et soutenir son peuple ont fait de lui un héros local pour beaucoup – vous pouvez trouver le moptop blond de Johnson photoshoppé sur le logo du chemin de fer national ukrainien – a fait une apparition personnelle surprise dans la capitale.

Johnson, au cours de ses dernières semaines au pouvoir après avoir démissionné sous la pression de ses collègues membres du Parti conservateur à la suite d’une série de scandales, effectuait une visite d’adieu à Kyiv après avoir été parmi les premiers dirigeants mondiaux à proposer une aide économique et militaire à l’Ukraine.

La Grande-Bretagne a donné plus d’armes défensives à l’Ukraine, dont près de 7 000 missiles antichars, que tout autre pays européen. Johnson et Zelensky parlent fréquemment et sont vraiment proches, selon les responsables de chaque pays.

L’Ukraine est une zone de guerre. Et un endroit où Boris Johnson peut s’éloigner de tout.

Zelensky, qui a décerné l’Ordre de la liberté de Johnson Ukraine, a fait l’éloge de son homologue lors d’une apparition conjointe avant que les deux ne traversent Maidan ensemble alors qu’une sirène de raid aérien retentissait. “Nous avons de la chance d’avoir cet ami”, a déclaré le président.

Ailleurs dans la ville, des manifestants ont bordé la clôture devant l’ambassade de Russie aux volets fermés avec des affiches graphiques de destruction provoquées par les bombardements russes autour de l’Ukraine. “Se sentir coupable ne suffit pas”, lit-on sur une pancarte en russe accrochée à la porte d’entrée.

Yuri Fedorenko, un soldat ukrainien qui a organisé la manifestation, a déclaré que le groupe avec lequel il travaille organisait de tels événements depuis six ans, après l’invasion russe de la Crimée.

Ils ont mis en place des sources en ligne de back-canal pour les lecteurs en russe qui attirent plus d’un million de visiteurs par mois, a déclaré Fedorenko. “Nous savons qu’il y a beaucoup de gens qui ne soutiennent pas Poutine”, a-t-il déclaré. “Ils doivent faire plus que se sentir mal pour nous.”

Juste derrière la porte, dans ce qui, selon le protocole diplomatique, reste une partie du territoire russe, se trouvait un autre signe du sentiment national ukrainien : des dizaines de sacs de caca bordant le chemin menant à l’entrée de l’ambassade, jetés là par des propriétaires de chiens de Kyiv.

Serhiy Morgunov à Kyiv a contribué à ce rapport.