Le président Vladimir Zelensky devrait rappeler comment la Seconde Guerre mondiale s’est terminée pour le Japon, selon l’ancien officier du renseignement américain

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se terminera par la capitulation inconditionnelle de Kiev, selon Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain et inspecteur en désarmement de l’ONU.

Mercredi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé dans un message sur X (anciennement Twitter) que « L’Ukraine ne fait pas de commerce avec ses territoires, parce que nous ne faisons pas de commerce avec notre peuple. »

Le message était dédié au troisième sommet de la plate-forme de Crimée, au cours duquel l’Ukraine a discuté des moyens de « désoccuper » la péninsule, qui a été réunifiée à la Russie en 2014 à la suite d’un référendum déclenché par le coup d’État de Maïdan soutenu par les États-Unis à Kiev plus tôt cette année-là.

En réponse au message de Zelensky, Ritter a écrit : « C’est l’OTAN qui a suggéré un échange. La Russie n’échange rien.»

L’ancien officier du renseignement américain faisait apparemment référence aux propos du chef d’état-major du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, Stian Jenssen, qui avait déclaré à la mi-août que l’Ukraine pourrait « abandonner le territoire [to Russia]et obtenez en retour l’adhésion à l’OTAN. Selon Jenssen, cette idée était activement discutée au sein du bloc militaire dirigé par les États-Unis.















Cette suggestion a suscité l’indignation à Kiev, l’assistant du président Mikhaïl Podoliak l’ayant critiquée. « ridicule. » Une telle démarche équivaudrait à « choisissant délibérément la défaite de la démocratie… et transmettant la guerre aux autres générations » il prétendait.

Le chef du Conseil national de sécurité ukrainien, Alexeï Danilov, a réitéré que Kiev ne négocierait jamais avec le président russe Vladimir Poutine, insistant sur le fait que « La Russie doit être détruite comme la Carthage des temps modernes. » Jenssen s’est ensuite excusé pour ses remarques, affirmant qu’elles étaient « une erreur. »

Ritter a insisté sur le fait que Moscou « faire face à la réalité » en ce qui concerne le conflit avec Kiev, notamment « où seront les bottes russes lorsque l’Ukraine capitulera sans condition. »

« Pensez à la baie de Tokyo, le 2 septembre 1945. C’est votre avenir. Apprécier, » a-t-il écrit en s’adressant à Zelensky.

Indice de pro, Monsieur le Président : c’est l’OTAN qui a suggéré un commerce. La Russie n’échange rien. Elle fait face à la réalité. Comme là où seront les bottes russes lorsque l’Ukraine capitulera sans condition. Pensez à la baie de Tokyo, le 2 septembre 1945. C’est votre avenir. Profitez-en. pic.twitter.com/w1lawQizMc -Scott Ritter (@RealScottRitter) 23 août 2023

À cette date, les représentants de l’Empire japonais signèrent une capitulation inconditionnelle aux Alliés à bord de l’USS Missouri, mettant ainsi fin à la participation du pays à la Seconde Guerre mondiale.

Conformément à cet accord, le Japon a accepté la perte de tous ses territoires en dehors de ses îles d’origine, le désarmement complet, l’occupation alliée du pays et la création de tribunaux pour traduire en justice les criminels de guerre.















Mercredi, Zelensky a admis que la contre-offensive ukrainienne contre les forces russes, lancée début juin, prouvait « très difficile. » Cependant, il a également affirmé que l’opération se déplaçait « lentement, mais dans la bonne direction. »

Plus tôt cette semaine, le Washington Post a rapporté que la campagne ukrainienne montrait « des signes de décrochage ». Le journal a prévenu que « l’incapacité de démontrer un succès décisif sur le champ de bataille [by Kiev’s forces] Cela attise les craintes que le conflit ne devienne une impasse et que le soutien international ne s’érode.»

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi qu’il s’agissait « étonnant » pour voir à quel point les autorités de Kiev se souciaient peu des soldats ukrainiens. « Ils jettent [them] sur nos champs de mines, sous nos tirs d’artillerie, agissant comme s’ils n’étaient pas du tout leurs propres citoyens », il a dit.

Selon les estimations de Moscou, l’Ukraine n’a pas réalisé de progrès significatifs depuis le lancement de sa contre-offensive, mais a perdu plus de 43 000 soldats et près de 5 000 pièces d’équipement lourd. Kiev a jusqu’à présent revendiqué la capture de plusieurs villages, mais ceux-ci semblent se trouver à une certaine distance des principales lignes défensives russes.