L’Ukraine candidate à la Coupe du monde – The Times

L’Ukraine ferait partie de la campagne conjointe de l’Espagne et du Portugal pour accueillir le tournoi de football

L’Ukraine rejoindra la candidature de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030, selon un article du Times.

Le journal britannique affirme que l’Ukraine vise à accueillir l’une des phases de groupes du tournoi dans le cadre du plan, qui aurait été approuvé par les gouvernements des trois pays.

L’Espagne et le Portugal annonceront ce nouveau partenariat lors d’une conférence de presse au siège de l’instance dirigeante européenne de l’UEFA mercredi, a rapporté le Times.

Les deux nations ibériques recevront la compétition du Maroc pour accueillir le tournoi, en plus d’une candidature sud-américaine contenant l’Uruguay, l’Argentine, le Paraguay et le Chili.

Lire la suite Le Pays de Galles met fin aux espoirs de l’Ukraine en Coupe du monde

L’Arabie saoudite, la Grèce et l’Égypte souhaitent également une offre conjointe pour accueillir le plus grand spectacle du football, la Chine, l’Australie et la Corée du Sud exprimant un intérêt distinct.

L’Ukraine a déjà organisé un grand tournoi de football, s’associant à la Pologne pour accueillir le Championnat d’Europe de l’UEFA 2012.

Les circonstances actuelles sont toutefois nettement différentes, compte tenu du conflit en cours avec la Russie et des perturbations généralisées dans toute l’Ukraine.

L’Ukraine ne participera pas à la Coupe du monde 2022 au Qatar le mois prochain après avoir perdu une finale de qualification 1-0 contre le Pays de Galles en juin.

Les qualifications pour la Coupe du monde 2026, qui se dérouleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique, débuteront en mars 2023.

L’Ukraine devrait se qualifier automatiquement en 2030 si les plans de rejoindre la campagne de l’Espagne et du Portugal sont acceptés et que les nations remportent leur offre d’accueil.