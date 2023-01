L’Ukraine bouscule les dirigeants en temps de guerre sur fond d’allégations de corruption

L’Ukraine a limogé mardi plus d’une douzaine de hauts fonctionnaires, dont les gouverneurs de plusieurs provinces importantes du champ de bataille, dans le plus grand remaniement de son leadership en temps de guerre depuis l’invasion de la Russie l’année dernière.

Séparément mardi, une décision tant attendue sur la possibilité pour les alliés d’envoyer des chars lourds de fabrication allemande en Ukraine a finalement été confrontée à Berlin, après que la Pologne a déclaré avoir officiellement envoyé sa demande au gouvernement allemand.

Des responsables américains ont déclaré que Washington s’apprêtait également à fournir certains de ses chars à Kyiv.

Parmi les responsables ukrainiens qui ont démissionné ou ont été démis de leurs fonctions mardi figuraient les gouverneurs des régions de Kyiv, Soumy, Dnipropetrovsk, Kherson et Zaporizhzhia. Kherson, Zaporizhzhia et Dnipropetrovsk adjacent sont maintenant des provinces de première ligne, tandis que Kyiv et Sumy étaient des champs de bataille majeurs plus tôt dans la guerre.

Un vice-ministre de la Défense, un vice-procureur, un chef adjoint du cabinet du président Volodymyr Zelensky et deux vice-ministres chargés du développement régional figuraient parmi les autres qui sont partis.

Allégations de corruption

Certains, mais pas tous, avaient été liés à des allégations de corruption. L’Ukraine a une histoire de corruption et de gouvernance fragile, et est sous la pression internationale pour montrer qu’elle peut être un intendant fiable de milliards de dollars d’aide occidentale.

“Il y a déjà des décisions de personnel – certaines aujourd’hui, d’autres demain – concernant les fonctionnaires à différents niveaux dans les ministères et autres structures du gouvernement central, ainsi que dans les régions et dans l’application de la loi”, a déclaré Zelenskyy dans une allocution vidéo du jour au lendemain.

L’assistant de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a tweeté : “Le président voit et entend la société. Et il répond directement à une demande publique clé : la justice pour tous.”

Un soldat ukrainien regarde par un APC lors d’un entraînement au combat dans la région de Zaporizhzhia, en Ukraine, mardi. (Kateryna Klochko/Associated Press)

La purge est intervenue deux jours après l’arrestation d’un vice-ministre de l’Infrastructure et l’accusation d’avoir détourné 400 000 $ US de contrats d’achat de générateurs – l’un des premiers grands scandales de corruption à être rendu public depuis le début de la guerre il y a 11 mois.

Le ministère de la Défense a déclaré que le vice-ministre de la Défense Vyacheslav Shapovalov, responsable de l’approvisionnement des troupes, avait démissionné pour conserver la confiance après ce qu’il a qualifié de fausses accusations de corruption dans les médias. Cela faisait suite à un article de journal selon lequel le ministère avait trop payé pour la nourriture des troupes, ce que le ministère a démenti.

Le bureau du procureur n’a donné aucune raison pour le limogeage du procureur général adjoint Oleksiy Symonenko, qui avait été critiqué par les médias ukrainiens pour avoir pris des vacances en Espagne. Bien que Zelenskyy n’ait nommé aucun responsable dans son discours, il a annoncé une nouvelle interdiction pour les responsables de passer leurs vacances à l’étranger.

Kyrylo Timochenko, chef de cabinet adjoint du bureau de Zelenskyy, a annoncé sa propre démission, sans donner de motif non plus. Il avait aidé à diriger la campagne électorale du président en 2019 et avait plus récemment joué un rôle dans la supervision de la politique régionale.

Alors que le bouleversement se déroulait dans une série d’annonces, le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré lors d’une réunion du cabinet que l’Ukraine progressait dans sa campagne anti-corruption.

“Il s’agit d’un travail systémique et consécutif, qui est très nécessaire pour l’Ukraine et fait partie intégrante de l’intégration à l’UE”, a-t-il déclaré.

Temps de décision sur les réservoirs

L’annonce par la Pologne qu’elle avait officiellement demandé à Berlin l’autorisation d’exporter des chars de fabrication allemande vers l’Ukraine semble laisser peu de place au chancelier allemand Olaf Scholz pour continuer à reporter une décision dans le débat principal entre alliés sur la meilleure façon de soutenir l’Ukraine.

“J’espère que cette réponse de l’Allemagne arrivera rapidement, car les Allemands tardent, esquivent, agissent d’une manière difficile à comprendre”, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors d’une conférence de presse. “Nous pouvons voir qu’ils ne veulent pas aider l’Ukraine à se défendre de manière plus large.”

Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré: “Nous traiterons la procédure avec l’urgence qu’elle mérite”.

REGARDER | La Pologne se dit prête à envoyer des chars de combat en Ukraine :

La Pologne se dit prête à envoyer des chars de combat en Ukraine La Pologne a déclaré qu’elle enverrait des chars Leopard de fabrication allemande en Ukraine, que Berlin choisisse ou non d’appliquer un accord pouvant interdire leur exportation vers des pays tiers.

Entre-temps, deux responsables américains ont déclaré à Reuters que les États-Unis semblaient abandonner leur opposition à l’envoi de certains de leurs chars M1 Abrams en Ukraine. Alors que l’Abrams est considéré comme moins adapté que le Leopard pour l’Ukraine en raison de sa forte consommation de carburant, cette décision pourrait encourager l’Allemagne à emboîter le pas.

Kyiv plaide depuis des mois pour les chars occidentaux, dont elle dit avoir désespérément besoin pour donner à ses forces la puissance de feu et la mobilité nécessaires pour percer les lignes défensives russes et reprendre le territoire occupé à l’est et au sud.

Les sociaux-démocrates de Scholz se sont retenus, se méfiant des mesures qui pourraient inciter la Russie à intensifier la guerre, et de ce qu’ils considèrent comme un risque que l’alliance de l’OTAN soit entraînée dans le conflit.

Les Léopards allemands, déployés par des armées à travers l’Europe, sont largement considérés comme la meilleure option, disponibles en grand nombre et faciles à déployer et à entretenir. Mais l’Allemagne a jusqu’à présent résisté à la pression de mettre en gage l’un de ses propres léopards et avait jusqu’à présent déclaré que ses alliés n’avaient pas encore officiellement demandé l’autorisation d’envoyer les leurs.

“Les Allemands ont déjà reçu notre demande d’autorisation de transfert de chars Leopard 2 vers l’Ukraine”, a écrit sur Twitter le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak.

“J’appelle également la partie allemande à rejoindre la coalition des pays soutenant l’Ukraine avec des chars Leopard 2. C’est notre cause commune, car la sécurité de toute l’Europe est en jeu !”

Le chef d’état-major de l’armée allemande a déclaré que l’envoi de chars était une décision politique. Un haut fonctionnaire a déclaré que le choix appartenait finalement à Scholz et à son cabinet.

REGARDER | Dans une région d’Ukraine, l’école est une tente de fortune avec internet :

Dans une région d’Ukraine, l’école est une tente de fortune avec internet De jeunes garçons de la région ukrainienne assiégée de Kharkiv ont concocté une école en plein air, car elle offre la clé pour se connecter avec leurs professeurs : Internet. Une grande partie de l’infrastructure de Kharkiv a été détruite par les bombardements russes.

“En fin de compte, la décision sera évidemment prise à la chancellerie, par consensus du gouvernement”, a déclaré Tobias Lindner, secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence sur la défense à Berlin organisée par le Handelsblatt.

Les lignes de front dans la guerre ont été en grande partie gelées pendant deux mois malgré de lourdes pertes des deux côtés. On pense généralement que la Russie et l’Ukraine planifient des offensives. Un responsable ukrainien a déclaré que le printemps et l’été à venir seraient décisifs.