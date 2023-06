Quelques heures avant que Mark Milley ne parle, une offensive bâclée a été repoussée par les forces russes dans le Donbass

L’Ukraine est « très bien préparé » pour sa contre-offensive tant attendue contre les forces russes, a déclaré lundi à CNN le chef d’état-major interarmées Mark Milley. Cependant, les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes lors d’une attaque à plusieurs volets plus tôt dans la journée, et Milley a averti qu’il était « trop ​​tôt pour le dire » si l’offensive atteindra ses objectifs.

Citant le « entraînement, munitions, conseils, renseignement, etc. » fourni à Kiev par ses bailleurs de fonds occidentaux, Milley a affirmé que l’Ukraine est « très bien préparé » reprendre le territoire aux forces russes.

Les responsables ukrainiens ont promis pendant des mois de lancer une contre-offensive, qui devait initialement avoir lieu au printemps. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé à plusieurs reprises que son armée était « prêt » pour la poussée anticipée, mais est revenu sur ces déclarations en disant qu’il avait besoin de plus de temps et d’armes occidentales pour se préparer à l’opération.

Tout au long de cette période préparatoire, l’Ukraine aurait perdu environ 50 000 militaires dans la bataille pour la ville d’Artyomovsk dans le Donbass, également connue sous le nom de Bakhmut, alors que des missiles et des drones russes pilonnaient en permanence des décharges de munitions, des dépôts de carburant et des centres de commandement, souvent profondément dans l’ouest de l’Ukraine.















Au milieu des messages mitigés de Kiev et avec son potentiel de combat apparemment dégradé par les combats à Artyomovsk, l’armée ukrainienne a lancé dimanche ce qui semblait être le début d’une contre-offensive. Tout au long de dimanche et jusqu’à lundi matin, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces de Kiev avaient attaqué avec six bataillons mécanisés et deux chars le long de cinq sections de la ligne de front près de Donetsk et dans d’autres régions au nord et au sud.

L’armée russe a repoussé les attaques par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie, infligeant « des pertes importantes » sur les Ukrainiens, a indiqué le ministère. Selon Moscou, l’Ukraine a perdu environ 900 soldats, 16 chars et 33 véhicules blindés sur toute la ligne de front depuis dimanche.

Milley a déclaré à plusieurs reprises qu’il est peu probable que l’Ukraine atteigne ses objectifs – qui incluent la prise de la Crimée – par la force militaire. S’adressant à CNN lundi, il a continué à couvrir ses paris, affirmant qu’il était « trop ​​tôt pour dire quels résultats vont se produire. »