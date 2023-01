L’Ukraine bat un essaim de drones russes, alors que le chef de l’OTAN déclare que Kyiv a besoin de plus d’armes

M. Zelensky et le président russe Vladimir V. Poutine doivent prononcer samedi des discours du Nouvel An devant leurs nations respectives, probablement un écran partagé de réalités alternatives. Les discours de M. Zelensky ont tendance à prendre de front les sombres développements. M. Poutine élide généralement de mauvaises nouvelles pour la Russie, soit en ignorant la guerre, soit en présentant de fausses images des progrès russes et de l’Ukraine comme un faux sans identité, contrôlé par des fascistes, qui commet des atrocités endémiques.

Alors que l’Ukraine est beaucoup moins autoritaire que la Russie, M. Zelensky a été critiqué pour avoir porté atteinte à la liberté de la presse et a signé jeudi une loi élargissant le pouvoir de réglementation du gouvernement sur les médias d’information, selon les médias ukrainiens. Il donne au gouvernement le pouvoir d’infliger des amendes aux organisations de médias, de révoquer leurs licences, de bloquer temporairement certains points de vente en ligne sans ordonnance du tribunal et de demander aux plateformes de médias sociaux et aux moteurs de recherche de supprimer les contenus qui enfreignent la loi.

Les responsables ukrainiens ont décrit la loi comme une étape vers le respect des conditions d’adhésion un jour à l’Union européenne, mais les journalistes ukrainiens et les organismes de surveillance de la liberté de la presse affirment qu’elle va beaucoup plus loin et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Kyiv utilise les normes de l’UE comme prétexte pour prendre un plus grand contrôle. de la presse.

De son côté, M. Poutine, dans une position considérablement affaiblie, a tenu une réunion vidéo avec le président chinois Xi Jinping, essayant de renforcer les relations avec son allié le plus important. “Nous partageons les mêmes vues sur les causes, le cours et la logique de la transformation en cours du paysage géopolitique mondial, face à des pressions et des provocations sans précédent de l’Occident”, a déclaré M. Poutine dans un communiqué publié par le Kremlin.