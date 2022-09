Les troupes ukrainiennes ont continué mardi à exercer une pression incessante sur les forces russes en retraite, cherchant à conserver leur élan soudain qui a produit des gains territoriaux majeurs.

De nouveaux drapeaux jaunes et bleus flottaient des plus hauts bâtiments laissés dans des villes partiellement détruites autour de la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, tandis que des soldats ukrainiens inspectaient des chars russes calcinés laissés en chemin.

“De début septembre à aujourd’hui, nos soldats ont déjà libéré plus de 6 000 kilomètres carrés du territoire de l’Ukraine — à l’est et au sud. Le mouvement de nos troupes se poursuit”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours nocturne lundi soir. .

De nombreuses affirmations de succès militaire n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les services de renseignement britanniques ont déclaré que l’une des principales forces de Moscou, la 1ère armée de chars de la garde, avait été « gravement dégradée » lors de l’invasion et que « la force conventionnelle russe conçue pour contrer l’OTAN est gravement affaiblie. Il faudra probablement des années à la Russie pour reconstruire cette capacité. .”

REGARDER | “J’aurais aimé que ça me prenne moi, pas mon enfant”:

Les enfants perdus à la guerre en Ukraine Susan Ormiston s’entretient avec la famille d’un garçon de huit ans tué par des bombardements dans le sud de l’Ukraine, les laissant dévastés. Son histoire brosse un tableau du chagrin auquel sont confrontées de nombreuses familles ukrainiennes alors que la guerre continue de faire rage autour d’elles.

Les combats faisaient toujours rage dans la région du nord-est de Kharkiv, a déclaré mardi à Reuters la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar, affirmant que les forces ukrainiennes progressaient bien parce qu’elles étaient très motivées et que leur opération était bien planifiée.

“L’objectif est de libérer la région de Kharkiv et au-delà – tous les territoires occupés par la Fédération de Russie”, a-t-elle déclaré sur la route de Balakliia, un centre d’approvisionnement militaire crucial repris par les forces ukrainiennes à la fin de la semaine dernière et situé à 75 kilomètres au sud-est de Kharkiv, La deuxième plus grande ville d’Ukraine.

Au moins 3 morts dans des bombardements russes

La retraite n’a cependant pas empêché la Russie de marteler les positions ukrainiennes. Tôt mardi, il a bombardé la ville de Lozova dans la région de Kharkiv, tuant trois personnes et en blessant neuf, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov.

La région de Nikopol, qui se trouve de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a été bombardée à six reprises au cours de la nuit, mais aucun blessé n’a été immédiatement signalé, a déclaré le gouverneur régional Valentyn Reznichenko. La poursuite des bombardements a laissé la plus grande installation nucléaire d’Europe dans une position précaire.

REGARDER | Augmentation du moral des troupes ukrainiennes :

Zelenskyy a spécifiquement critiqué la Russie pour avoir ciblé les infrastructures énergétiques dans ses attaques des derniers jours.

“Des centaines et des milliers d’Ukrainiens se sont retrouvés dans le noir – sans électricité. Des maisons, des hôpitaux, des écoles, des sites d’infrastructures communales qui n’ont absolument rien à voir avec l’infrastructure des forces armées de notre pays”, a-t-il déclaré.

“C’est un signe du désespoir de ceux qui ont organisé cette guerre.”

La contre-offensive a laissé le Kremlin lutter pour une réponse à sa plus grande défaite militaire en Ukraine depuis que les forces russes se sont retirées des zones proches de Kyiv après une tentative ratée de capturer la capitale au début de l’invasion.

Le ministère russe de la Défense a reconnu le revers sur une carte qui montrait ses troupes repoussées le long d’une étroite bande de terre à la frontière avec la Russie – un aveu tacite des gros gains ukrainiens.

Il n’était pas encore clair si le blitz ukrainien pouvait marquer un tournant dans la guerre.

Les armes occidentales « font la différence »

Certains en Russie ont blâmé les armes et les combattants occidentaux pour les récentes pertes.

“Ce n’est pas l’Ukraine qui a attaqué Izium, mais l’OTAN”, lit-on dans le journal Komsomolskaya Pravda, soutenu par l’État, faisant référence à l’une des zones où la Russie a déclaré avoir retiré ses troupes.

REGARDER | Un soldat russe qui a fait défection après l’opération de Kherson parle à CBC News :

Un ancien soldat russe explique pourquoi il a fait défection pendant la guerre en Ukraine L’ancien soldat russe, Pavel Filatyev, affirme que les troupes russes ont été induites en erreur sur les raisons de leur présence en Ukraine et décrit une scène chaotique sur les lignes de front. Il s’exprime maintenant contre l’armée dont il faisait partie.

Les armes de précision et les systèmes de roquettes que les États-Unis et les pays occidentaux ont fournis à l’Ukraine sont considérés comme la clé du changement radical d’élan. Ils comprennent le système de fusée d’artillerie à haute mobilité à guidage de précision, ou HIMARS, et le missile anti-rayonnement à grande vitesse, ou HARM, qui est conçu pour cibler et détruire les systèmes de défense aérienne équipés de radars.

“Ils sont là, ils sont dans le théâtre et ils font la différence”, a déclaré le sénateur démocrate du Delaware Chris Coons, membre de la commission des relations étrangères du Sénat américain.

Bien qu’il y ait eu une large célébration des gains de l’Ukraine au cours du week-end, les responsables américains savent que le président russe Vladimir Poutine a encore des troupes et des ressources à exploiter, et que ses forces contrôlent toujours de vastes étendues à l’est et au sud.

Philip Breedlove, général à la retraite de l’armée de l’air américaine qui a été le commandant en chef de l’OTAN de 2013 à 2016, a déclaré que les gains de l’Ukraine dans le nord et l’est pourraient être “durables”, mais il a averti “qu’il ne devrait pas y avoir de pics de balle car la Russie a encore des cartes. peut jouer.”

Cette photographie non datée publiée par la Direction des communications stratégiques de l’armée ukrainienne montre l’épave de ce que Kyiv a décrit comme un drone Shahed iranien abattu près de Kupiansk, en Ukraine. (Direction ukrainienne des communications stratégiques/Associated Press)

En fait, l’armée ukrainienne a affirmé mardi pour la première fois avoir rencontré un drone suicide fourni par l’Iran et utilisé par la Russie sur le champ de bataille. Les services de renseignement américains ont publiquement averti en juillet que Téhéran prévoyait d’envoyer des centaines de drones porteurs de bombes en Russie.

Un responsable militaire ukrainien, ainsi qu’un site Web de l’armée pro-ukrainienne étroitement associé à l’armée, ont publié des images de l’épave du drone. Il ressemblait à un drone en forme de triangle ou de delta piloté par l’Iran connu sous le nom de Shahed.

Le responsable militaire et le site Web ont tous deux déclaré que les troupes ukrainiennes avaient rencontré le drone près de Kupiansk au milieu de l’offensive de Kyiv qui a percé les lignes russes autour de Kharkiv sur le front oriental. L’image suggérait que le drone Shahed avait été abattu par les forces ukrainiennes et n’avait pas explosé à l’impact comme prévu, bien que peu d’autres informations aient été immédiatement publiées par Kyiv.