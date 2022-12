L’Ukraine autorise les traversées périlleuses du Dniepr pour fuir l’occupation russe

Fomin, un propriétaire de bateau à moteur de 54 ans et passeur non officiel, cherchait désespérément à aider les Ukrainiens à fuir la rive orientale occupée par la Russie. Les principaux points de passage ont été détruits.

Samedi, plus de trois semaines après que l’Ukraine a repris le contrôle de la ville, les responsables ukrainiens ont annoncé qu’ils lèveraient l’interdiction de traverser le fleuve, encourageant les habitants de la rive orientale occupée à fuir vers Kherson, quel que soit le danger, signe possible que L’offensive ukrainienne pourrait continuer à pousser vers l’est. Mais ceux qui espèrent traverser dans la direction opposée, pour secourir ou rejoindre ceux qui sont bloqués, resteraient interdits.

Peu ont accepté l’offre de fuir. Beaucoup de gens n’avaient aucun moyen de traverser, et ceux du côté ukrainien du fleuve – y compris les conducteurs de bateaux à moteur comme Fomin – n’avaient aucun moyen d’aider. Ceux qui sont prêts à oser le voyage courent un grave péril : une femme de 65 ans, tentant de traverser la rivière en bateau aux côtés de son mari, est décédée sous les coups de feu dimanche, selon un communiqué publié par le conseil municipal de Kherson. Son mari a survécu. Les responsables locaux n’ont pas répondu immédiatement aux demandes d’informations supplémentaires et n’ont pas précisé si les forces russes ou ukrainiennes avaient tiré les coups de feu.

“Les gars, je monterais dans un bateau et j’irais vers vous”, a déclaré Fomin à quelqu’un par téléphone dimanche, alors qu’il se tenait devant la rivière du côté de la ville de Kherson. Mais “ce n’est pas du tout possible pour le moment”.

Une femme, Svitlana, espérait traverser la rivière pour retrouver son mari et sa fille sur la rive est. Elle pensait que ce serait mieux que de rester à l’écart d’eux à Kherson, où les tirs de missiles étaient constants. Dimanche, jour de ses 64 ans, elle s’est rendue au terminal fluvial pour voir s’il était possible de traverser.

Un homme de 74 ans, Yurii Senchuk, était parmi les premiers à attendre dimanche au terminal fluvial, aux côtés de son chien, Baikal. Il espérait traverser la rivière pour rester avec ses amis dans leur maison du côté est. Sa femme et sa fille avaient fui le pays. Le chauffeur de bus à la retraite a déclaré que l’électricité, l’eau et le chauffage de son appartement avaient été coupés. De l’autre côté de la rivière, ses amis ont un poêle à bois et un puits. Et il espérait que ce serait plus sûr que Kherson, où il avait entendu des bombardements près de chez lui cinq fois la nuit précédente.