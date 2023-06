L’Ukraine aurait repris le village de Zaporizhzhia – alors que de violents combats se poursuivent sur la ligne de front

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’Ukraine aurait repris son premier village depuis plusieurs jours, alors que de violents combats se poursuivent sur la ligne de front.

Un responsable installé par la Russie a déclaré que l’Ukraine avait repris Piatykhatky, un village de la région méridionale de Zaporizhzhia, et s’y retranchait sous le feu de l’artillerie russe.

« Les offensives » en forme de vague « de l’ennemi ont donné des résultats, malgré des pertes énormes », a déclaré le responsable, Vladimir Rogov, sur l’application de messagerie Telegram.

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucune mention de Piatykhatky dans sa mise à jour quotidienne, dans laquelle il a déclaré que ses forces avaient repoussé les attaques ukrainiennes dans trois sections de la ligne de front de 600 milles. Une déclaration distincte du groupe de forces russe Vostok a déclaré que l’Ukraine n’avait pas accepté le règlement.

Il n’y a eu aucun commentaire de l’Ukraine, qui a déclaré la semaine dernière avoir repris une autre colonie voisine, Lobkove, et une série de villages plus à l’est, dans la région de Donetsk, au début de sa contre-offensive tant attendue.

Les responsables ukrainiens ont imposé un black-out de l’information pour aider à la sécurité opérationnelle, mais affirment que la Russie a subi des pertes bien plus importantes que l’Ukraine lors de son nouvel assaut.

Le président Volodymyr Zelensky a félicité les forces ukrainiennes pour avoir repoussé « très efficacement » les assauts ennemis près d’Avdiivka, l’un des points focaux des combats à l’est.

« Le secteur d’Avdiivka est très efficace pour repousser les assauts », a déclaré M. Zelensky dans son discours vidéo nocturne dimanche.

Le chef de l’administration militaire d’Avdiivka, une ville minière détruite par des mois de combats, a déclaré à la télévision nationale que les forces ukrainiennes avaient avancé d’environ un kilomètre autour de la ville au cours des deux dernières semaines.

Dans ses remarques, M. Zelensky a également déclaré que le Tavria, ou front sud, était « le plus brutal » et a exprimé sa gratitude aux soldats qui combattaient là-bas et ailleurs.

Un responsable régional a déclaré que les forces ukrainiennes avaient détruit un important dépôt de munitions russe dans la région occupée de Kherson, dans le cadre d’un effort de plusieurs semaines de Kiev pour semer le chaos dans les lignes d’approvisionnement russes.

Les services de renseignement de la défense britannique ont déclaré que de violents combats ces derniers jours s’étaient concentrés sur Zaporizhzhia, l’ouest de Donetsk et autour de Bakhmut, que des mercenaires russes ont capturés le mois dernier après la plus longue bataille de la guerre.

« Dans tous ces domaines, l’Ukraine continue de mener des opérations offensives et a fait de petits progrès », a-t-il déclaré sur Twitter.

Les opérations de défense russes ont été « relativement efficaces dans le sud », les deux parties subissant de lourdes pertes, selon l’évaluation.

Le président russe Vladimir Poutine, qui commente rarement le déroulement de la guerre, a fait deux interventions inhabituellement détaillées la semaine dernière dans lesquelles il a tourné en dérision la poussée ukrainienne et a déclaré que les forces de Kiev n’avaient « aucune chance » malgré le fait qu’elles étaient nouvellement équipées de chars occidentaux. Ses commentaires semblaient destinés à rassurer les Russes à un moment crucial.

Lors de pourparlers à Saint-Pétersbourg samedi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté à Poutine une initiative de paix en 10 points de sept pays africains et lui a dit que le moment était venu pour la Russie et l’Ukraine d’entamer des négociations pour mettre fin à la guerre.

M. Poutine a répondu en débitant une série d’accusations familières démenties par l’Ukraine et l’Occident et en disant que c’était Kiev, et non Moscou, qui refusait de parler. Il a remercié M. Ramaphosa pour sa « noble mission ».

Cependant, Ramaphosa a cherché à présenter le voyage en Ukraine – vendredi – et en Russie sous un jour positif, tweetant dimanche que « l’Initiative de paix en Afrique a eu un impact et que son succès ultime sera mesuré à l’objectif, qui est d’arrêter la guerre ». .

Il a déclaré que les Africains continueraient à parler à la fois à M. Poutine et à M. Zelensky et informeraient le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de leurs efforts jusqu’à présent.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré dimanche qu’ils ne s’attendaient pas à des résultats immédiats. « Mais c’est un début qui, nous l’espérons, portera ses fruits à la fin. »

Reuter