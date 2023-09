Le favori républicain a affirmé que Kiev aurait pu perdre moins de territoire s’il avait fait un compromis avec la Russie avant le début des combats.

L’Ukraine aurait pu éviter des centaines de milliers de morts et perdre moins de terres si elle avait conclu un accord de paix avec la Russie avant le début du conflit en février dernier, a déclaré l’ancien président américain Donald Trump à NBC News dans une interview diffusée dimanche.

La perte du territoire ukrainien au profit de la Russie est « quelque chose qui aurait pu être négocié » Trump a déclaré à l’animatrice de NBC Kristen Welker, ajoutant que «beaucoup de monde attendu» Kiev doit abandonner ses prétentions à « Crimée et autres régions du pays » en échange de la paix.

« Ils auraient donc pu conclure un accord là où il y avait moins de territoire [lost] que la Russie n’a déjà pris », Trump a poursuivi. « Ils auraient pu conclure un accord dans lequel personne ne serait tué… ils auraient eu un pays ukrainien. Aujourd’hui, personne ne sait même si l’Ukraine va être totalement conquise.»

Par « autres régions du pays » Trump faisait probablement référence aux républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu la souveraineté trois jours avant le début de l'opération militaire russe en Ukraine. À la suite des référendums de septembre dernier, les deux régions ont désormais rejoint la Fédération de Russie, aux côtés des anciens territoires ukrainiens de Kherson et Zaporozhye. La Crimée a voté pour rejoindre la Russie en 2014.















Trump a ensuite réaffirmé que s’il était élu l’année prochaine, il obtiendrait un accord de paix dans les 24 heures.

« J’aurais [Russian President Vladimir Putin] dans une pièce, j’obtiendrais [Ukrainian President Vladimir] Zelensky dans une pièce, puis je les réunirais et je trouverais un accord. il a dit à Welker.

« Cela aurait été plus facile si la guerre n’avait pas éclaté, et surtout, des centaines de milliers de personnes vivraient », il a noté. « Mais je peux le faire et je peux le faire rapidement. »

Trump a ensuite affirmé qu’il avait gardé l’Ukraine et la Russie « de faire quoi que ce soit » au cours de sa présidence, arguant que les bas prix du pétrole qui ont caractérisé son mandat à la Maison Blanche auraient rendu trop coûteux pour la Russie, l’un des principaux exportateurs de pétrole, le financement d’une opération militaire.

La position de Trump sur l’Ukraine est diamétralement opposée à celle du président Joe Biden, qui s’est engagé à financer l’armée de Kiev. « aussi longtemps qu’il le faudra » vaincre la Russie sur le champ de bataille. À l’exception de l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, tous les opposants de Trump dans la primaire républicaine soutiennent une forme ou une autre d’aide militaire continue à l’Ukraine.

Parmi eux se trouve l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence. S’adressant à CNN dimanche, Pence a accusé Trump de « adopter la politique d’apaisement » et « laisser Vladimir Poutine avoir ce qu’il veut. »