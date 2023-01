L’Ukraine attribue aux castors le renforcement de ses défenses – leurs barrages rendent le sol marécageux et infranchissable

Des militaires ukrainiens de la brigade de défense territoriale de Volyn sont vus sur leurs positions près de la frontière avec la Biélorussie, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la région de Volyn, en Ukraine, le 12 janvier 2023. (Arterra/Universal Images Group via Getty Images/Gl)

Kyiv se prépare à la possibilité que la Russie ouvre un nouveau front via la frontière avec la Biélorussie.

Mais la zone est difficile à pénétrer en raison de ses conditions marécageuses, a rapporté Reuters.

C’est en partie à cause des castors qui construisent des barrages, sans que personne ne les arrête à cause de la guerre.

Les castors locaux aident Ukraine se défendre d’un nouveau front potentiel dans L’invasion de la Russie, Reuters a rapporté jeudi.

Les animaux aident involontairement Kyiv en construisant des barrages qui maintiennent le sol marécageux et infranchissable, a déclaré un porte-parole militaire à l’agence.

Cela aide l’Ukraine en rendant moins probable qu’une attaque puisse passer par la Biélorussie, qui borde l’Ukraine non loin au nord de la capitale Kyiv.

Fonctionnaires ukrainiens avait prévenu que la Russie pourrait mener une offensive par l’intermédiaire de son allié la Biélorussie dans une région de l’Ukraine appelée Volyn.

Les forces de défense là-bas, cependant, ont été rassurées par les conditions sur le terrain, rendues impraticables par des kilomètres de berges éclatées, une boue épaisse et des champs gorgés d’eau.

Les conditions marécageuses ont donné aux Ukrainiens un avantage et du temps pour se préparer : une unité militaire locale appelée la défense territoriale de Volyn a mené des exercices d’entraînement quotidiens dans la région, selon Reuters.

Son porte-parole, Serhiy Khominskyi, a fait l’éloge des castors, qui, a-t-il déclaré à Reuters, travaillaient davantage sans entrave, contrairement aux autres années.

“Lorsque [the beavers] construisent leurs barrages normalement, les gens les détruisent, mais ils ne l’ont pas fait cette année à cause de la guerre, alors maintenant il y a de l’eau partout », a-t-il dit.

Carte montrant Volyn et sa proximité avec la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine. (Google Maps)

Viktor Rokun, l’un des commandants adjoints de la brigade, a déclaré à Reuters: “Sur votre propre terre, tout vous aidera à la défendre – le paysage, de nombreuses rivières, qui ont débordé cette année.”

Castors sont connus pour être de remarquables bâtisseursen utilisant des branches d’arbres, de la végétation, des rochers et de la boue pour créer des barrages qui les protègent des prédateurs.

L’hiver exceptionnellement doux a créé des conditions idéales pour que les Ukrainiens défendent leur pays.

L’analyste Konrad Muzyka, qui dirige le cabinet de conseil en défense Rochan Consulting, a déclaré à Reuters que Volyn serait un “endroit horrible pour mener une opération offensive”.

“Il y a beaucoup de cours d’eau là-bas, très peu de routes”, a-t-il déclaré. “Cela permet aux forces ukrainiennes de canaliser facilement le mouvement des forces russes dans des zones spécifiques où elles seraient bombardées par l’artillerie.”

Depuis octobre, la Russie a déployé des troupes en Biélorussie pour des exercices militaires conjointsdont certains observateurs craignent qu’ils ne se transforment en un effort d’invasion.

Le président russe Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko sont restés de proches alliés pendant la guerre en Ukraine. Loukachenko auparavant appelé la Russie “son plus proche allié et partenaire stratégique.”