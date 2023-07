L’Ukraine attend son heure dans sa contre-offensive, essayant d’étirer les forces russes avant de frapper

La première phase de la contre-offensive de l’Ukraine pour reprendre le territoire occupé par la Russie a commencé il y a des semaines sans tambour ni trompette. En plus d’affirmer que ses troupes progressent, Kiev n’a pas fourni beaucoup de détails sur la façon dont cela se passe.

Se déroulant principalement hors de la vue d’observateurs impartiaux, les combats dans l’est et le sud de l’Ukraine opposent des troupes équipées de nouvelles armes fournies par l’Occident aux forces du Kremlin qui ont passé des mois à creuser de formidables défenses et à perfectionner leurs tactiques.

Voici un aperçu de ce qui se passe après plus de 16 mois de guerre :

Les combats se sont intensifiés en plusieurs points le long de la ligne de front de 930 milles. Les forces ukrainiennes progressent régulièrement le long des flancs nord et sud de la ville détruite de Bakhmut, que les forces russes occupent depuis mai.

Les batailles font également rage le long du front sud à Zaporizhzhia, où les forces ukrainiennes font des gains minimes et se heurtent à de formidables fortifications russes.

Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a récemment affirmé que les forces de Kiev avaient détruit six dépôts de munitions russes en l’espace de 24 heures, une remarque qui faisait allusion à la tactique ukrainienne.

« Nous infligeons des coups efficaces, douloureux et précis et saignons l’occupant, pour qui le manque de munitions et de carburant deviendra tôt ou tard fatal », a-t-elle déclaré.

Le plus haut officier militaire britannique a déclaré que c’était le premier objectif de l’Ukraine: affamer les unités russes de ravitaillement et de renforts en attaquant les centres logistiques et de commandement à l’arrière, y compris avec des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. L’Ukraine tente également d’étirer les ressources de la Russie en harcelant simultanément plusieurs points le long de la ligne de front, a déclaré l’amiral Tony Radakin, chef d’état-major de la défense britannique, au début du mois.

L’offensive à grande échelle de l’Ukraine viendra, a-t-il dit, lorsqu’un point sur la ligne de front s’effondrera. Les troupes de réserve de Kiev peuvent alors se déverser par la brèche.

« Je décrirais cela comme une politique de famine, d’étirement et de grève », a déclaré Radakin à une commission parlementaire britannique.

Il a noté que l’Ukraine manquait de couverture aérienne vitale pour ses attaques. Kiev a obtenu des promesses de promesses de la part de ses alliés occidentaux d’avions de combat F-16, mais ils ne devraient pas être vus sur le champ de bataille avant l’année prochaine. L’Ukraine demande également des armes à longue portée et davantage de munitions.

Les États-Unis ont envoyé cette semaine des armes à sous-munitions à l’Ukraine pour renforcer son offensive. Le président Joe Biden a déclaré qu’il espérait que les bombes controversées fourniraient une solution temporaire pour aider à arrêter les chars russes car « les Ukrainiens manquent de munitions ».

Les forces du Kremlin utilisent un grand nombre de mines antichars pour ralentir les opérations de contre-offensive blindée de l’Ukraine dans le sud de l’Ukraine. Cela met les attaquants ukrainiens exposés à la merci des drones, des hélicoptères et de l’artillerie russes.

Même lorsqu’elles sont retranchées derrière de nombreux kilomètres de tranchées, de fossés antichars et d’autres obstacles, qui auraient jusqu’à 12 milles de profondeur à certains endroits, les forces russes font face à de nombreuses difficultés.

L’attrition sur le champ de bataille a diminué le poids militaire de Moscou. La guerre a également révélé l’incompétence et le manque d’initiative dans les rangs russes, ainsi qu’une mauvaise coordination.

Radakin, commandant en chef britannique, a déclaré que la Russie avait perdu environ la moitié de sa force de combat depuis son invasion à grande échelle en février 2022. De plus, les usines russes ne sont pas en mesure de fournir suffisamment de munitions pour remplacer celles perdues sur le champ de bataille, a-t-il déclaré.

Par exemple, la Russie a utilisé environ 10 millions d’obus en Ukraine, tout en n’en produisant qu’un million de nouveaux, selon Radakin. De même, il a perdu plus de 2 000 réservoirs mais n’en a fabriqué que 200 de remplacement, a-t-il déclaré.

Les Russes auraient mené des opérations offensives et réalisé des gains minimes dans la zone forestière du nord de Kreminna.

La contre-offensive ukrainienne sera « très longue » et « très sanglante », a récemment déclaré le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées.

Les soldats ukrainiens affirment que le poids des bombardements russes sur leurs positions a été surprenant et ralentit l’avancée de Kiev.

Dans les champs ouverts de Zaporizhzhia en particulier, où trouver un abri est difficile, les commandants exposent moins de soldats afin de limiter le nombre de victimes de l’artillerie lourde.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a reconnu la semaine dernière que la contre-offensive « ne va pas vite ».

Cela a commencé plus tard que prévu, apparemment alors que Kiev attendait la livraison d’armes occidentales et l’arrivée de soldats formés par l’Occident. Ce retard signifiait que l’opération commençait en été au lieu du printemps.

Les planificateurs militaires doivent garder à l’esprit que l’hiver ukrainien apporte des conditions boueuses qui enlisent les armures et les troupes. La fameuse saison de la boue a même son propre nom : « rasputitsa ».

Une fois que le temps se détériorera, les belligérants devront faire le point et se préparer à ce qui pourrait être une autre série de guerres d’usure au cours de l’hiver à venir.

Les analystes occidentaux disent que la contre-offensive, même si elle réussit, ne mettra pas fin à la guerre. Mais cela pourrait s’avérer être un épisode décisif et renforcer la main de Kiev dans toute négociation. L’Ukraine tient également à montrer à l’Occident que l’envoi d’aide en valait la peine.