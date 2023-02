L’Ukraine attend peut-être un certain temps la puissance de feu des avions à réaction qu’elle souhaite

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

VLa tournée européenne d’olodymyr Zelensky a porté sur les demandes d’avions d’attaque alors que la guerre approche de son premier anniversaire. Mais il faudra probablement un certain temps avant que l’Ukraine n’obtienne la puissance aérienne qu’elle souhaite.

Alors que la Grande-Bretagne a proposé de former des pilotes ukrainiens et que la France, entre autres pays, a également exprimé son intérêt à le faire, il y a des discussions et des débats prolongés sur le type d’avions de guerre qui peuvent être fournis et quand cela a lieu.

Il y avait de l’excitation et un sentiment de fête dans un Westminster Hall rempli de députés mercredi avec le président ukrainien “remerciant d’avance pour les puissants avions anglais” et présentant le président Sir Lindsay Hoyle avec le casque d’un pilote ukrainien portant l’inscription : “Nous avons la liberté. Donnez-nous des ailes pour le protéger.

Rishi Sunak a déclaré que “rien n’était sur la table” et le secrétaire à la Défense Ben Wallace, nous a-t-on dit, a été chargé de décider quel type d’avion la Grande-Bretagne peut fournir à l’Ukraine.

Il y avait cependant des notes de prudence distinctes 24 heures plus tard. Le secrétaire à la Défense a exclu tout transfert immédiat d’avions vers l’Ukraine, affirmant que cela prendrait des mois. La Grande-Bretagne se concentrerait plutôt sur la fourniture de méthodes alternatives de guerre aérienne, y compris les missiles à longue portée et les drones.

Lors d’une visite à Cornwall, le Premier ministre a insisté : “Bien sûr, nous parlons d’un soutien supplémentaire.” Mais, il a tenu à souligner que “la première étape importante de ce voyage est de s’assurer que nous fournissons la formation aux pilotes ukrainiens pour pouvoir utiliser cet équipement très sophistiqué”.

Les deux avions que le Royaume-Uni peut envoyer en Ukraine sont l’Eurofighter Typhoon et le Lockheed F-35B. Seuls 30 F-35B ont été livrés par les États-Unis jusqu’à présent et il est très peu probable que ces avions très coûteux et sophistiqués soient ceux envoyés. Il y a environ 137 Typhoons, bien qu’ils ne soient pas tous opérationnels, et c’est à partir de ce stock que tout avion, pense-t-on, pourrait être approvisionné en Ukraine.

Boris Johnson a suggéré que le Royaume-Uni pourrait facilement envoyer une centaine de typhons. Mais il y a des problèmes avec cela. M. Wallace, qui a rejeté la proposition de l’ancien Premier ministre comme “irréaliste”, a souligné que le type le plus susceptible d’être envoyé, la Tranche 1, n’est pas équipé pour l’attaque au sol.

Il y a aussi le problème que les Typhoons devront voler bas pour éviter les menaces sol-air russes et donc leurs capacités de missiles seraient inférieures à celles des avions russes volant à des altitudes plus élevées.

Le professeur Justin Bronk, spécialiste de l’aviation au Royal United Services Institute (RUSI), a déclaré que “la fourniture de Typhoons à l’Ukraine aurait également des implications majeures pour la défense britannique”.

«La conséquence d’années d’opérations soutenues à un rythme élevé est une force surchargée et épuisée; avec une baisse de la disponibilité des avions au niveau de l’escadron en raison d’une pénurie de pièces de rechange, des ingénieurs quittant la force en raison d’un épuisement professionnel et des pilotes incapables d’obtenir suffisamment d’heures de formation en vol de haute qualité pour maintenir leurs compétences essentielles ou former de nouveaux collègues. Dans ce contexte, il y aurait un coût très élevé à payer pour fournir ne serait-ce qu’un petit nombre de typhons de tranche 1 à l’Ukraine.

M. Bronk suggère qu’une bien meilleure alternative serait l’avion suédois Gripen C, qui “est explicitement conçu pour contrer les missiles sol-air russes, avec une suite de guerre électronique interne, et pour être facile à entretenir et à exploiter à partir de bases dispersées avec des mobiles”. des équipes dans des véhicules.

Les Suédois ont annoncé un budget d’aide militaire de 420 millions de dollars (346 millions de livres sterling) pour l’Ukraine, qui comprend des systèmes d’artillerie Archer, des missiles antichars et des véhicules de combat. Mais ils n’ont pas proposé d’avions.

Certains ministres européens sont prudents quant à l’envoi d’avions de combat et certains gouvernements de l’OTAN s’inquiètent d’une confrontation militaire directe avec la Russie. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui avait déclaré qu’il n’y aurait aucune objection intrinsèque à l’envoi d’avions en Ukraine, a observé : « Ce serait une très grande prochaine étape.

Après que le président Zelesnky ait réitéré sa demande d’avions de combat au Parlement européen, M. Rutte, s’adressant aux journalistes, a soulevé la question de l’article 5 du traité de l’OTAN, qui oblige l’alliance à agir si un État membre attaqué appelle à l’aide militaire.

La décision sur les avions doit être prise “à huis clos, car il y a de nombreuses questions sensibles à discuter”, a-t-il déclaré.

« Vous devez vous assurer absolument que vous ne vous lancez pas dans une confrontation directe au titre de l’article 5 entre l’OTAN et la Russie. Toutes ces choses doivent être évaluées et dès que des conclusions ont été tirées, vous pouvez les porter au monde extérieur », a-t-il ajouté.

L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, la question était donc de savoir si le Kremlin considérerait les avions ukrainiens fournis par l’OTAN menant des attaques comme un acte de guerre. Tout envoyé en Ukraine serait accompagné de la stipulation qu’il ne doit pas être utilisé pour des raids à l’intérieur de la Russie. Mais ce qui constitue la Fédération de Russie a changé après l’annexion des territoires ukrainiens annoncée par Vladimir Poutine depuis le début du conflit.

Suite à sa visite à Londres et avant de se rendre à Bruxelles jeudi, Zelensky a rencontré Emmanuel Macron et Olaf Schulz à Paris. Le président français a déclaré : « La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Tant que la Russie continuera d’attaquer, nous continuerons d’adapter et de modérer le soutien militaire nécessaire pour préserver l’Ukraine et son avenir.

Jusqu’à présent, le chancelier allemand Scholz s’est opposé à l’envoi d’avions à Kyiv et s’est plaint de ce qu’il a qualifié de rivalité entre alliés de l’OTAN pour armer l’Ukraine. Il a déclaré: «La question des avions de combat ne se pose pas du tout. Je ne peux que déconseiller d’entrer dans une compétition constante pour surenchérir en matière de systèmes d’armes… Nous préservons et renforçons cette cohésion en préparant d’abord les décisions de manière confidentielle, et ensuite seulement en les communiquant.

Scholz était également opposé à l’envoi de chars allemands Leopard 2 en Ukraine, ce qui a empêché d’autres États de l’OTAN de les fournir également, car ils avaient besoin de l’approbation de Berlin pour transférer la technologie allemande.

Le gouvernement allemand n’a accepté l’envoi du Leopard que lorsque Joe Biden a également approuvé la fourniture de chars M1 Abrams. Et c’est le F-16 américain qui reste l’avion le plus susceptible d’être envoyé en Ukraine.

Il existe des F-16 disponibles dans diverses forces aériennes et il existe donc des lignes d’approvisionnement et un support mécanique. Mais il semble également que même face à un ours russe blessé, les membres européens de l’OTAN se sentiraient plus en sécurité en laissant l’Amérique prendre les devants.