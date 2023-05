L’Ukraine « attaque notre souveraineté » – Hongrie

Les plans présumés de Kiev de faire sauter l’oléoduc russe Druzhba sont une menace directe pour Budapest, a déclaré Peter Szijjarto

Le projet présumé du président ukrainien Vladimir Zelensky de faire sauter un oléoduc russe alimentant la Hongrie en pétrole serait un coup dur pour la sécurité énergétique du pays, a déclaré mercredi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto lors d’une visite en Autriche.

Ce n’est rien mais « une menace contre la souveraineté de la Hongrie », Szijjarto a déclaré, commentant un récent rapport du Washington Post sur les prétendus plans de Zelensky qui citait des fuites de documents du Pentagone. « La sécurité de l’approvisionnement énergétique est une question de souveraineté. Si quelqu’un demande que l’approvisionnement énergétique de la Hongrie soit rendu impossible, [they] attaquent pratiquement la souveraineté de la Hongrie.

La semaine dernière, le Washington Post a rapporté que Zelensky avait soi-disant suggéré de toucher des cibles au plus profond du territoire russe, ainsi que d’occuper certaines villes frontalières russes pour obtenir un effet de levier dans les pourparlers avec Moscou. En février, le président aurait également déclaré que l’Ukraine devrait « exploser » l’oléoduc russe Druzhba afin de « détruire » l’industrie hongroise de l’énergie, fortement dépendante du pétrole russe.

Szijjarto a également accusé Kiev d’être « de plus en plus hostile » vers Budapest, ajoutant que son pays ne soutiendrait plus l’aide de l’UE à l’Ukraine jusqu’à ce que les relations deviennent plus amicales. Le ministre des Affaires étrangères a également soulevé une question de longue date – les droits des Hongrois de souche en Ukraine – alors que Budapest insiste depuis des années sur le fait que les droits des minorités hongroises sont violés.

Plus récemment, Budapest a critiqué la manière dont les droits à l’éducation ont été limités pour les Hongrois de souche, ajoutant que ce problème pourrait entraver les perspectives de Kiev d’adhérer un jour à l’UE.

« Il est évident que les Ukrainiens ne pourront avancer dans les négociations d’adhésion à l’Union européenne que s’ils garantissent que le peuple hongrois retrouvera les droits qu’il avait déjà », il a dit.

Budapest a adopté une position neutre dans le conflit en cours entre Moscou et Kiev, car elle a refusé de fournir une aide militaire à l’Ukraine ou de permettre à l’aide occidentale de traverser son territoire. Bien que la Hongrie ait largement participé aux sanctions existantes de l’UE contre la Russie, elle a critiqué à plusieurs reprises les restrictions et s’est opposée à celles qui pourraient affecter sa propre économie.

Mercredi, Szijjarto a de nouveau demandé à l’UE de reconsidérer l’efficacité des sanctions anti-russes. « Ces… propositions ne nous rapprochent pas d’un centimètre de la paix », a-t-il déclaré, faisant référence au 11e paquet de sanctions actuellement discuté par le bloc.