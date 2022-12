L’Ukraine assure la liberté de l’Américain Suedi Murekezi lors d’un échange massif de prisonniers avec la Russie (rapport)

Les agences militaires et de renseignement ukrainiennes ont libéré le prisonnier de guerre américain Suedi Murekezi lors d’un échange impliquant des dizaines de prisonniers de chaque côté.

Les forces russes ont arrêté Murekezi, 35 ans, soupçonné d’être un agent de la CIA. Murekezi avait vécu deux ans dans la ville de Kherson avant son arrestation en juin, après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Un cessez-le-feu de deux heures a permis aux soldats ukrainiens et russes de se rencontrer juste à l’extérieur de Zaporizhzhia dans la “zone grise” et d’échanger des prisonniers. Murekezi était resté sur le territoire sous contrôle russe avant l’échange, a rapporté ABC News.

Murekezi a parlé de son traitement dans une “chambre de torture” russe, où il est resté quelques semaines plus tôt dans la guerre, soumis à des décharges électriques dans un sous-sol tandis que des soldats l’accusaient d’être un agent de la CIA et de participer à des manifestations pro-ukrainiennes. Il a affirmé que les soldats fournissaient un minimum de nourriture et d’eau.

L’agence de presse russe TASS a rapporté que les autorités accusaient Murekezi d’« incitation à la haine ethnique ».

Il est resté en détention avec Alexander Drueke et Andy Tai Ngoc Huynh, deux combattants américains arrêtés par les forces russes en juin.

Les Russes ont ensuite transféré Murekezi dans une prison de Donetsk, où il est resté trois mois avant de le libérer. Il est resté dans la ville car il n’avait pas son passeport et ne pouvait donc pas quitter le territoire sous contrôle russe.

L’Ukraine a obtenu la libération de 64 soldats et de cinq Ukrainiens tués en plus de Murekezi, a rapporté The Hill. Les forces ukrainiennes ont déclaré qu’elles emmenaient Murekezi à Kyiv.

Le frère de Murekezi a déclaré au journal The Guardian que tous leurs amis et leur famille avaient été “extrêmement inquiets” pour son bien-être puisqu’ils n’avaient eu aucune nouvelle de lui pendant des semaines après son arrestation. Il a insisté à l’époque sur le fait que la Russie avait gardé son frère prisonnier pour “leurs propres fins de propagande”.

Murekezi est né au Rwanda en 1985 mais a fui avec sa famille en raison du génocide, après quoi ils ont déménagé au Minnesota. Il s’est rendu pour la première fois en Ukraine en 2017 pour affaires mais s’y est installé définitivement en 2020.

Il avait servi dans l’US Air Force avant de vivre en Ukraine.

Le département d’État américain avait déclaré précédemment qu’il était “au courant des informations” sur la détention de Murekezi, mais a refusé de commenter davantage en raison de “considérations de confidentialité”, mais sa famille a déclaré qu’elle était restée en contact quotidien avec le département d’État au sujet de sa situation.

Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a écrit sur Telegram qu'”un autre échange de prisonniers” avait eu lieu, ajoutant que “nous continuons à rendre les nôtres”.