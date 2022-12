L’Ukraine appelle les États-Unis à soutenir le tribunal chargé de juger le Kremlin pour crimes de guerre

Kyiv a appelé les États-Unis à l’aider à créer un tribunal qui enquêterait et jugerait les dirigeants russes pour les crimes de guerre commis en Ukraine depuis le début de la guerre il y a plus de neuf mois.

“La paix est impossible sans justice. Et la justice est impossible sans système judiciaire”, a déclaré le chef du bureau présidentiel ukrainien Andriy Yermak dans un message adressé mercredi à la Maison Blanche. “Déclencher une guerre criminelle et non provoquée, c’est ouvrir la porte à des milliers de crimes de différents niveaux commis pendant les hostilités et dans le territoire occupé.”

Lors d’une discussion organisée par l’Institut américain pour la paix et l’Atlantic Council, le bras droit du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a soutenu qu’il ne suffisait pas d’enquêter et de juger les crimes de guerre commis au niveau individuel.

Yermak a déclaré que les dirigeants russes avaient “la tête[ed] l’enfer de l’agression » en ordonnant la guerre en Ukraine pour commencer et devrait donc être tenu pour responsable des atrocités commises.

“L’Ukraine vous appelle, ainsi que les États-Unis d’Amérique, à soutenir nos efforts pour établir un tribunal spécial pour le crime d’agression russe”, a-t-il déclaré lors d’une discussion à laquelle ont participé des responsables de groupes de réflexion américains, de hauts dirigeants ukrainiens et des représentants américains. Bill Keating, D-Mass., et Joe Wilson, RS.C.

Fox News Digital n’a pas pu joindre immédiatement le département d’État pour commenter la position des États-Unis lorsqu’il s’agit de tenir le Kremlin directement responsable des crimes commis par ses troupes.

L’appel de l’Ukraine à Washington intervient une semaine seulement après que l’Union européenne ait pesé de tout son poids en faveur de la création d’un tribunal spécial.

Les détails sur ce à quoi ressemblerait le tribunal restent flous, bien que les rapports du mois dernier suggèrent que l’UE a proposé la création d’un traité international ou d’un tribunal hybride qui s’appuierait sur un système juridique national englobant des juges internationaux.

L’UE a fait valoir qu’il était important d’établir un tribunal soutenu par l’ONU, même si des milliers d’enquêtes ont été ouvertes sur des crimes de guerre présumés commis par des nations occidentales et la Cour pénale internationale (CPI), car toutes les nations, y compris les États-Unis et Russie, reconnaître la juridiction de la CPI.

Bien que les États-Unis entretiennent une relation complexe avec la CPI et ne reconnaissent pas leur autorité sur les citoyens américains, Beth Van Schaack, ambassadrice itinérante pour la justice pénale mondiale, a déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis pouvaient toujours aider la Cour.

“Au milieu de toute cette activité à la Cour, l’administration Biden-Harris a lancé une réinitialisation indispensable de la relation des États-Unis avec la CPI”, a-t-elle déclaré. “Bien que les États-Unis aient signé le Statut de Rome, nous ne sommes pas une partie à part entière. Néanmoins, nous pouvons faire beaucoup, et nous l’avons fait, pour faire avancer le travail de la Cour.”

Van Schaack a déclaré que les États-Unis continueraient à travailler avec le tribunal pour aider à appréhender les auteurs russes responsables de crimes en Ukraine.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils pouvaient également contribuer à la protection des témoins et aux efforts d’enquête conjoints concernant les crimes internationaux.