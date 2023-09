L’Ukraine appelle au retour des enfants « enlevés » alors que d’autres arrivent en Biélorussie | Guerre Russie-Ukraine

L’Ukraine affirme que plus de 19 000 enfants ont été emmenés illégalement par la Russie depuis le début de son invasion à grande échelle.

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a appelé les dirigeants du monde entier à contribuer à assurer le retour des milliers d’enfants ukrainiens emmenés de force par la Russie, alors que les médias d’État biélorusses ont publié des photos de dizaines d’enfants ukrainiens arrivant en Biélorussie en provenance des régions d’Ukraine occupées par la Russie.

S’exprimant en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Zelenska a déclaré que plus de 19 000 enfants ukrainiens avaient été transférés de force ou expulsés vers la Russie ou les territoires qu’elle occupe.

Jusqu’à présent, seulement 386 ont été ramenés à la maison.

En Russie, « on leur a dit que leurs parents n’avaient pas besoin d’eux, que leur pays n’avait pas besoin d’eux, que personne ne les attendait », a déclaré Zelenska.

« On a dit aux enfants enlevés qu’ils n’étaient plus des enfants ukrainiens, mais des enfants russes. »

Son appel intervient alors que Belta, l’agence de presse officielle biélorusse, rapporte que 48 enfants des régions de Donetsk, Luhansk et Zaporizhia sont arrivés mardi dans le pays, un proche allié de la Russie, pour « trois semaines de vacances ». Les enfants ont été montrés descendant d’un train avec des sacs à dos et des valises, l’air pour la plupart solennels.

Belta a déclaré que l’initiative était organisée par une organisation caritative biélorusse soutenue par le président Alexandre Loukachenko, qui avait précédemment qualifié les expulsions financées par l’État de programme de « récupération ».

« Le président, malgré les pressions extérieures, a déclaré que cet important projet humanitaire devait se poursuivre », a déclaré Alexei Talai, directeur de l’association, cité par l’agence de presse. « Tout le peuple biélorusse », a-t-il déclaré, veut aider « les enfants des villes et villages délabrés des nouveaux territoires de la Russie ».

« Clairement un génocide »

En mars, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova. Les juges de La Haye ont déclaré avoir trouvé des « motifs raisonnables de croire » que les deux hommes étaient responsables de crimes de guerre, notamment de l’expulsion et du transfert illégaux d’enfants des régions occupées de l’Ukraine vers la Russie.

En juin, des personnalités de l’opposition biélorusse ont remis à la CPI des documents montrant, selon eux, que plus de 2 100 enfants ukrainiens d’au moins 15 villes ukrainiennes occupées par la Russie avaient été transférés de force vers la Biélorussie avec l’approbation de Loukachenko.

L’Ukraine affirme que les enfants sont endoctrinés et privés de leur identité nationale, ce que le président Volodymyr Zelenskyy a qualifié de génocide dans son discours devant l’AGNU mardi.

« En Russie, on apprend à ces enfants à haïr l’Ukraine et tous les liens avec leurs familles sont rompus », a déclaré Zelensky devant l’Assemblée générale. « C’est clairement un génocide. »

La Russie nie ces allégations, affirmant au contraire qu’elle a sauvé les enfants ukrainiens des horreurs de la guerre.

Plus de 500 enfants ont été tués en Ukraine depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle de son voisin il y a environ 19 mois, et des centaines d’autres ont été blessés.

Les autorités ukrainiennes enquêtent également sur plus de 230 cas de violences sexuelles commises par des soldats russes contre des civils, dont 13 enfants, selon Zelenska. Elle a déclaré que parmi les enfants victimes figurent 12 filles et un garçon, la plus jeune victime n’ayant que quatre ans au moment du crime présumé.

« Je me tourne vers le secrétaire général de l’ONU et l’ensemble de l’organisation pour nous aider à sauver les enfants ukrainiens », a plaidé Zelenska.

« Aidez-nous à recevoir des informations sur les enfants emmenés en Russie… Aidez-nous à faire sortir les enfants des territoires occupés par des couloirs sûrs spéciaux. Nos enfants ont besoin de justice.