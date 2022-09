L’Ukraine appelle au déploiement de troupes de l’ONU autour d’une centrale nucléaire occupée par la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les responsables ukrainiens ont exprimé leur soutien au déploiement de troupes de maintien de la paix des Nations Unies pour établir une zone démilitarisée autour de la Centrale nucléaire de Zaporizhzhia Mercredi.

Le soutien de l’Ukraine à cette décision intervient un jour après que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a averti d’une catastrophe potentiellement “catastrophique” à l’usine. L’AIEA a déployé une équipe en Ukraine pour inspecter l’installation la semaine dernière. Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a appelé à une zone démilitarisée autour de la station.

“Le premier pilier important de la sécurité qui existe dans toute installation nucléaire est de ne pas violer son intégrité physique”, a déclaré Grossi mardi. “Et malheureusement… c’est arrivé. C’est arrivé et cela continue d’arriver. L’attaque physique, consciemment ou non – les coups que cette installation a reçus et que j’ai pu personnellement voir et évaluer avec mes experts – est tout simplement inacceptable.”

“Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire”, a-t-il ajouté.

LE SECRÉTAIRE À L’ÉNERGIE DE L’UKRAINE AVERTIT UNE CENTRALE NUCLÉAIRE HORS LIGNE : “LE MONDE EST ENCORE AU BORD D’UNE CATASTROPHE NUCLÉAIRE”

LE ZELENSKYY D’UKRAINE AVERTIT D’UNE ‘CATASTROPHE RADIOLOGIQUE’ AVANT LE RAPPORT DE MISSION DE L’AIEA SUR ZAPORIZHZHIA

L’Ukraine et la Russie se reprochent mutuellement le bombardement de l’installation, qui se poursuit toujours.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a retenu mardi son jugement sur le rapport de l’AIEA, affirmant qu’il avait besoin de “clarifications” de Grossi.

“Il est nécessaire d’obtenir des éclaircissements supplémentaires car le rapport contient un certain nombre de problèmes”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov aux journalistes. “Je ne les énumérerai pas, mais nous avons demandé ces éclaircissements au directeur général de l’AIEA.”

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’armée russe a pris le contrôle de la centrale électrique dans les premières semaines de son invasion. La semaine dernière, ils ont accusé l’Ukraine d’avoir tenté d’installer des espions dans l’installation avant la visite de l’ONU.

La Russie affirme que des agents ukrainiens se sont fait passer pour des journalistes pour tenter d’entrer dans l’usine, a déclaré Vladimir Rogov, un responsable régional nommé par Moscou, au média russe RIA.