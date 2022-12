L’Ukraine appelle à des évacuations d’une zone sous contrôle russe

Le retrait russe de Kherson a été à la fois un embarras pour le Kremlin, qui n’avait que récemment déclaré que la région faisait partie de la Russie, et un revers stratégique car il a mis les Ukrainiens en meilleure position pour menacer les lignes d’approvisionnement de la Crimée avec des armes à longue portée. armes de précision fournies par ses alliés occidentaux.

Après avoir traversé le fleuve Dnipro à Kherson, les forces russes ont entrepris de fortifier des positions défensives à environ 10 à 20 milles de la rive est, selon l’armée ukrainienne et les images satellite. Mais le fleuve divise les forces ukrainiennes et russes le long d’une route qui s’étend sur plus de 200 milles, et les forces russes sont dispersées.

“Les forces russes ne s’attendent clairement pas à pouvoir empêcher les forces ukrainiennes de traverser le fleuve, et les Russes ne donnent pas la priorité aux positions défensives pour arrêter une telle traversée”, a déclaré l’Institute for the Study of War, un groupe de recherche basé à Washington. plus tôt cette semaine après avoir analysé des photos satellites accessibles au public des positions défensives russes.

L’interdiction de traverser les rivières serait levée de samedi à lundi pour faciliter les évacuations, a indiqué M. Yanushevych, notant qu’un seul quai serait ouvert. Tous ceux qui fuient les territoires occupés par la Russie doivent apporter des documents attestant leur identité et confirmant leur citoyenneté ukrainienne, a-t-il déclaré.

Plus au nord-est, là où la rivière s’élargit en un vaste réservoir retenu par un barrage vital à Nova Kakhovka, des responsables et des habitants ukrainiens ont déclaré que l’administration civile russe avait commencé cette semaine à fuir plus à l’est.