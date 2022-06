L’Ukraine annonce un échange de prisonniers, y compris des combattants de Marioupol

L’Ukraine a annoncé le plus grand échange de prisonniers de guerre depuis que la Russie a lancé son invasion en février, avec 144 soldats retournés en Ukraine, dont des dizaines de soldats qui se sont défendus contre le siège russe de Marioupol, une ville portuaire du sud qui est devenue un symbole de la répression russe et ukrainienne. défi.

Alors que l’échange a été entouré de secret, Denis Pushilin, le chef des forces russes par procuration dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré que 144 forces russes et par procuration avaient été renvoyées chez elles en échange des 144 Ukrainiens.

Plus de 2 500 soldats ukrainiens se sont rendus à la mi-mai après avoir résisté pendant des mois dans des bunkers sous la tentaculaire aciérie Azovstal à Marioupol. Leur reddition a été soigneusement négociée entre la Russie, l’Ukraine et les médiateurs internationaux, et a marqué la fin de l’une des batailles les plus brutales de la guerre.