WASHINGTON — L’Ukraine utilise désormais des missiles américains à longue portée, connus sous le nom d’ATACMS, sur le champ de bataille.

L’annonce, partagée par le président Volodomyr Zelenskyy dans son discours du soiront fait suite à des frappes signalées contre des positions russes plus tôt dans la journée, notamment sur un aérodrome de Berdiansk occupée.

« ATACMS [Army Tactical Missile Systems] ont fait leurs preuves », a déclaré Zelenskyy.

Contrairement à d’autres aides à la sécurité envoyées à l’Ukraine, ces armes n’ont pas fait l’objet de discussions publiques avant d’arriver et d’être utilisées. Si une telle annonce avait été faite, a déclaré un responsable du Pentagone, qui a requis l’anonymat pour parler franchement, les forces russes auraient pu retirer leurs positions derrière la portée des missiles.

Selon le responsable, les ATACMS fournis ont une portée d’un peu plus de 100 milles, plus courte que les autres versions du système, qui peuvent atteindre des cibles jusqu’à 180 milles de distance. Les ATACMS envoyés sont également conçus pour tirer des armes à sous-munitions, selon Associated Press. Ces munitions libèrent des dizaines de petites bombes avant d’atteindre une cible et ont été fournies pour la première fois à l’Ukraine par l’administration Biden en juillet.

Le financement de l’ATACMS, selon le responsable, est venu dans le cadre du dernier programme d’assistance envoyé à l’Ukraine, totalisant 200 millions de dollars.

L’arrivée de l’ATACMS marque la fin d’une époque pour Kiev, qui faisait pression pour les missiles peu après le début de la guerre. Certains critiques de l’administration Biden affirment que la Maison Blanche a été trop prudente – décidant de ne pas envoyer de systèmes ou de munitions spécifiques avant de finalement céder.

Peut-être qu’aucun système n’a nécessité plus de non avant d’arriver à un oui que l’ATACMS, refusé au début en raison des craintes d’une escalade de la guerre avec la Russie.

Président Joe Biden aurait promis d’envoyer les armes à Zelensky le mois dernier, lors d’une visite à Washington du président ukrainien.

Après les avoir utilisés sur le champ de bataille, les Ukrainiens espèrent désormais que l’ATACMS contribuera à stimuler leurs efforts visant à percer les lignes défensives russes. Après s’être montrée prometteuse à la fin de l’été, la contre-offensive est depuis au point mort.

L’Ukraine dispose déjà de missiles à longue portée : le Storm Shadow fourni par les Britanniques, d’une portée de 155 milles. Tirés air-sol, ces missiles présentent un plus grand risque pour les Ukrainiens qui les utilisent.

Pendant ce temps, le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul (R-TX), qui pousse depuis longtemps l’administration à fournir l’ATACMS à l’Ukraine, a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas satisfait de cette annonce.

Sans la variante à plus longue portée des armes, McCaul a déclaré que « le Congrès ne relâchera pas la pression sur l’administration Biden ».