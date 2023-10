L’Ukraine ajoute les géants chinois de l’énergie à la liste des « sponsors de guerre » — RT World News

Trois grands conglomérats pétroliers et gaziers chinois ont été ajoutés mardi à une liste noire ukrainienne, après que le gouvernement de Kiev les a accusés de contribuer à l’effort de guerre de Moscou en faisant payer des impôts à leurs filiales en Russie.

L’Agence nationale ukrainienne pour la prévention de la corruption (NACP) a annoncé qu’elle ajoutait la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), la China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) et la China National Petroleum Corporation (CNPC) à la liste des « sponsors internationaux de la guerre » parce qu’ils « continuer à mettre en œuvre des projets communs avec la Russie et financer l’industrie stratégique russe en payant des impôts importants. »

Selon la NACP, Sinopec détient une participation de 10 % dans PJSC « SIBUR » Holding, qui a payé 347 millions de dollars d’impôts à l’État russe au premier semestre 2023. Elle détient également une participation de 40 % dans Amur Gas Chemical Complex LLC. , qui a payé 30 millions de dollars d’impôts en 2022.

CNPC a plusieurs projets communs avec la Russie, notamment Yamal LNG et Arctic LNG-2, le gazoduc Power of Siberia et l’oléoduc Skovorodino-Mohe-Daqing, a indiqué la NACP, ajoutant que Yamal LNG a payé à lui seul 1,14 milliard de dollars d’impôts à Moscou. en 2022.















L’agence ukrainienne a qualifié la liste noire de « outil de réputation puissant » ce qui a pour effet d’intimider les entreprises et de les inciter à cesser de faire des affaires avec la Russie en élevant leur niveau de risque dans la base de données World Check utilisée par les banques et les compagnies d’assurance.

Le gouvernement de Pékin n’a pas encore répondu à l’action de mardi du NACP, qui fait suite à la mise sur liste noire du marché en ligne Alibaba, de la société de télécommunications Xiaomi et de la China State Construction Engineering Corporation.

Lundi, l’Ukraine a retiré la banque hongroise OTP de la liste, invoquant des promesses non précisées d’arrêter ses opérations en Russie. Budapest a invoqué la liste noire de la banque pour justifier le blocage de 500 millions d’euros (523 millions de dollars) d’aide militaire de l’UE à Kiev depuis mai.