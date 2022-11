L’Ukraine affronte une lutte plus difficile pour prolonger les victoires sur le champ de bataille

Un panneau d’affichage endommagé proclamant “La Russie est là pour toujours” vu d’une voiture dans le centre de la ville de Kherson vendredi. Les troupes ukrainiennes ont poussé les forces russes à fuir la ville après plus de huit mois d’occupation, mais rien n’indique que la guerre en Ukraine se terminera de si tôt. (Ed Ram pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

KIVSHARIVKA, Ukraine – Non loin de ce village sur la rive est de la rivière Oskil, les forces ukrainiennes ont heurté un mur de résistance russe alors qu’elles tentaient d’étendre une contre-offensive qui, il y a à peine deux mois, balayait les terres voisines à un rythme époustouflant. Andriy, un soldat de la 92e brigade mécanisée ukrainienne, ne savait pas quoi dire récemment, lorsqu’un groupe d’officiers de renseignement ukrainiens s’est présenté et a posé des questions sur la poussée de son unité vers Svatove, une petite ville de la région de Louhansk occupée depuis mars.

“A quel point dois-je être honnête?” dit Andriy, refusant de donner son nom ou son grade parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.

“Ça a été très dur”, a-t-il reconnu.

Après une série de victoires automnales pour Kyiv, la guerre en Ukraine atteint un autre point d’inflexion.

Pendant deux mois et demi, les forces ukrainiennes ont impressionné le monde par leur courage offensif, d’abord en reprenant la région du nord-est de Kharkiv dans une déroute époustouflante, puis dans le sud en resserrant méthodiquement l’étau sur une tranche précaire de terres occupées à l’ouest du Dniepr. River – forçant la Russie à se retirer de la ville de Kherson.

Les victoires ont mis Kyiv sur le devant de la scène, rehaussant le moral et les attentes de nouveaux succès. L’Ukraine a tout intérêt à poursuivre sa contre-offensive et à reprendre autant de terres occupées que possible alors que la Russie est encore sous le choc des pénuries de personnel et des problèmes de commandement. Le Pentagone s’est engagé à continuer d’armer Kyiv aux côtés de ses alliés européens “aussi longtemps qu’il le faudra”.

Mais la force ukrainienne fait maintenant face à des obstacles qui menacent de ralentir l’avancée, chaque camp se préparant à poursuivre le combat jusqu’à l’année prochaine – et aucun des deux n’est proche de ce qu’il envisage comme victoire.

Les positions russes sur le front redessiné sont souvent plus enfouies, obligeant les Ukrainiens à tenter de pénétrer plusieurs lignes de défense. Les conditions boueuses rendent la guerre de manœuvre particulièrement difficile jusqu’à ce que le sol gèle au milieu de l’hiver. Les Ukrainiens, comme les Russes, sont aux prises avec des réserves de munitions tendues et des soldats épuisés. La Russie a également réussi à retirer ses meilleures unités de combat de Kherson, ce qui signifie qu’elles apparaîtront probablement comme de dignes ennemies ailleurs.

Le combat acharné à venir est apparent à l’extérieur de Svatove, où Andriy a déclaré que son unité avait récemment tenté de prendre une position russe dans un village mais s’était retrouvée dans une embuscade. Des groupes de forces spéciales se mêlent aux troupes russes nouvellement mobilisées, a déclaré Andriy. Ces soldats d’élite ont non seulement une meilleure expérience, mais sont également soutenus par des drones de reconnaissance qui ciblent les troupes ukrainiennes qui tentent d’avancer.

La Russie est peut-être trop faible pour saisir l’offensive, mais Moscou a réussi à renforcer ses défenses dans une certaine mesure, tout en déclenchant une campagne de bombardement incessante sur les infrastructures ukrainiennes critiques.

“Il s’avère qu’ils ont maintenant trois lignes de défense”, a déclaré Andriy. «Mais ils sont juste assis là dans une défense profonde. Ils n’essaient pas d’avancer. »

Les combattants furtifs de la résistance de Kherson ont miné les forces d’occupation russes

La situation a conduit à des suggestions, notamment du président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, selon lesquelles le moment pourrait être venu pour l’Ukraine de négocier une solution politique au conflit avec la Russie – ce qui nécessiterait presque certainement la cession de certains territoires.

Lors d’une conférence de presse, Milley a déclaré que les lignes de front de Kharkiv à Kherson “commencent à se stabiliser” et a suggéré qu’à plus long terme, il n’était pas réaliste de penser que l’Ukraine pourrait récupérer les 20% restants de ses terres détenues par Moscou – “à moins”, a-t-il dit, “l’armée russe s’effondre complètement, ce qui est peu probable.”

“L’armée russe est vraiment très mal”, a déclaré Milley aux journalistes au Pentagone mercredi. « Vous voulez négocier à un moment où vous êtes à votre force et votre adversaire est à la faiblesse. Et il est possible, peut-être, qu’il y ait une solution politique. Tout ce que je dis, c’est qu’il y a une possibilité pour cela – c’est tout ce que je dis.

Dans le même temps, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a promis de continuer à aider l’Ukraine à protéger sa population et à atteindre ses objectifs sur le champ de bataille, ce que le commandant en chef de l’Ukraine, Valeriy Zaluzhny, a identifié comme reprenant tout le territoire ukrainien détenu par la Russie, y compris la Crimée, qui a été illégalement annexée. en 2014.

Austin a déclaré qu’il ne voulait pas présupposer ce qui était possible pour la force ukrainienne, notant qu’il appartenait à Kyiv de décider du bon moment pour négocier. Des responsables en Ukraine et ailleurs ont mis en garde contre tout pourparler de paix qui donnerait à Moscou un répit à ce stade.

Yuriy Ignat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, a déclaré que l’Ukraine ne croyait pas que la Russie respecterait tout accord pour entamer des négociations et utiliserait toute pause dans les combats pour reconstituer ses stocks de munitions et de missiles, former ses troupes nouvellement mobilisées et réaménager et remplacer l’équipement endommagé.

“La Russie a besoin d’une trêve jusqu’au printemps, puis elle frappera avec tout ce qu’elle a”, a déclaré Ignat. « De plus, ils fabriqueront de nouveaux missiles, nous frapperont avec une vigueur renouvelée et nous détruiront complètement. C’est la politique étrangère de la Russie et son plan de paix.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé ces derniers jours l’Ukraine de refuser de négocier et a déclaré que la ville de Kherson restait un territoire russe, insistant sur le fait que l’annexion illégale se ferait malgré le retrait des troupes russes. “La partie ukrainienne ne veut pas de négociations”, a déclaré Peskov aux journalistes jeudi. “L’opération militaire spéciale se poursuit et ses objectifs doivent être atteints.” Il a également insisté sur le fait que le bombardement par la Russie des infrastructures ukrainiennes était à des fins militaires.

Dans l’immédiat, l’Ukraine est susceptible de poursuivre ses opérations offensives mais à une échelle réduite, selon les analystes. Une autre contre-offensive ukrainienne tentaculaire – telle qu’une tentative de poussée vers le sud depuis la ville de Zaporizhzhia pour couper les lignes d’approvisionnement russes – pourrait être difficile à exécuter rapidement dans la foulée des gains récents et dans le climat actuel.

Kyiv pourrait ne pas être en mesure de mener une autre offensive à grande échelle avant janvier ou février, a déclaré Mason Clark, analyste principal à l’Institut pour l’étude de la guerre, mais est susceptible de monter des opérations plus petites pour récupérer du territoire d’ici la fin de l’année. .

Les forces russes creusent de nouvelles tranchées le long de la frontière de la Crimée et près de la rivière Siversky-Donets dans l’est de l’Ukraine qui se trouvent jusqu’à 60 kilomètres derrière la ligne de front existante, indiquant qu’elles se préparent à de nouvelles avancées ukrainiennes, a déclaré vendredi le ministère britannique de la Défense.

“Les Ukrainiens sont définitivement sur une lancée”, a déclaré Konrad Muzyka, directeur de Rochan Consulting, basé en Pologne. «Le moral est incroyablement élevé. L’équipement occidental donne un avantage aux Ukrainiens.

La Russie frappe l’Ukraine avec des missiles et des drones, blessant des civils

Mais les Russes sont maintenant bien ancrés dans leurs positions défensives, et il sera plus difficile de les déloger qu’à Kharkiv et à l’approche de Kherson, a-t-il dit. Il n’y a pas de points faibles évidents le long des lignes russes qui pourraient être facilement exploités, comme ce fut le cas plus tôt cet automne, a-t-il déclaré.

“Maintenant, il va être très difficile pour les Ukrainiens de créer des conditions qui aboutiraient finalement à une manœuvre qui conduirait à une défaite à grande échelle des forces russes”, a déclaré Muzyka. « Les forces russes sont mal équipées, mal entraînées, mais leur avantage est la masse. Il ne s’agit pas de regarder la qualité de ses forces, mais de tenir la ligne.

Les combats devraient se poursuivre malgré les conditions hivernales défavorables, alors que l’Ukraine cherche à exploiter son avantage avant que des soldats russes encore plus mobilisés ne se présentent pour renforcer les défenses de Moscou.

La Russie avait 90 000 soldats en première ligne lorsque la campagne de conscription a commencé – et en a depuis ajouté jusqu’à 100 000, selon un responsable d’un pays européen de l’OTAN, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de sécurité sensibles.

Pas moins de 200 000 soldats russes supplémentaires sont en cours d’entraînement et arriveront dans les mois à venir, probablement dans un état au moins légèrement meilleur que les hommes sous-équipés et mal préparés qui sont arrivés jusqu’à présent, a déclaré le responsable. Cela pourrait aider à reconstituer la puissance de combat russe à l’approche du printemps.

“C’est beaucoup d’hommes”, a déclaré le responsable du pays de l’OTAN. « Nous savons tous que leur qualité est médiocre. Ils manquent d’équipement, ils manquent d’entraînement. Pourtant, il y a aussi un certain degré de qualité dans la quantité — et la rapidité [of getting them to the front].”

Un jour récent dans la région de Kherson, le capitaine Andriy Pidlisnyy, dont l’unité faisait partie de ceux qui avançaient vers le Dniepr lors de la récente contre-offensive, a déclaré qu’il était difficile de comprendre comment continuer à repousser les Russes maintenant que la ligne de front s’est installée. le long de la rivière.

“Si c’était facile, la Russie n’aurait pas traversé l’autre rive”, a déclaré Pidlisnyy. “C’est précisément à cause des difficultés logistiques et des lourdes pertes de personnel qu’ils ont dû battre en retraite.” Il a ajouté: “Il est possible de faire des opérations de force plus petites à travers le fleuve, mais une grande offensive à grande échelle est difficile.”

En visite à Kherson libéré, Zelensky voit “le début de la fin de la guerre”

À son point le plus étroit, le Dniepr mesure encore environ un tiers de mile de large. Cela signifie que les Ukrainiens auraient besoin d’un pont flottant pour le traverser. “Ces ponts prennent du temps à mettre en place et sont ensuite très rapidement détruits”, a déclaré Pidlisnyy.

“Je pense qu’il y aura des tentatives”, a-t-il déclaré. “Mais il est beaucoup plus rationnel d’essayer de se déplacer dans la région de Zaporizhzhia et d’avancer par voie terrestre.” Pidlisnyy a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les Russes tentent de sitôt un autre assaut sur la ville de Kherson.

“Ils ont déjà déplacé leurs meilleures unités”, a-t-il déclaré. “Il ne reste qu’une petite partie des parachutistes russes dans la région.”

Alors que le conflit s’installe dans une guerre d’usure, chaque camp tente de renforcer ses effectifs, son équipement et ses munitions.

Le responsable du pays de l’OTAN a averti que si la Russie avait perdu un nombre important de chars, de véhicules de combat d’infanterie et de véhicules blindés de transport de troupes, elle avait encore des milliers de véhicules en stock, et a noté que les usines de fabrication russes d’obus d’artillerie travaillaient en double et triple quarts de travail pour soutenir l’immense puissance de feu que Moscou dépense.

Les États-Unis et leurs alliés européens, quant à eux, s’efforcent de fournir à l’Ukraine suffisamment d’armes et de munitions, ce qui a permis aux succès de l’Ukraine sur le champ de bataille ces derniers mois.

“L’Occident s’est retrouvé dans une situation difficile”, a déclaré le responsable du pays de l’OTAN. « Beaucoup a déjà été donné. Les nations occidentales doivent creuser plus profondément dans leurs stocks. Les efforts nécessaires maintenant sont plus à long terme et plus stratégiques.

Malgré les appels à des négociations, Kyiv et Moscou prennent des mesures pour se préparer à la poursuite de la guerre.

“Nous sommes à un stade où les deux parties sont fatiguées, les deux parties sont épuisées”, a déclaré Dara Massicot, analyste militaire russe à la RAND Corporation. “Mais ils ne sont pas prêts à arrêter de se battre.”

Khurshudyan et Hrabchuk ont ​​rapporté de Kivsharivka et Kherson. Sonne a rapporté de Washington. Sly a rapporté de Kyiv.