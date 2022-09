L’Ukraine affirme qu’un missile russe a frappé à proximité d’une centrale nucléaire

La centrale de Pivdennoukrainsk, également connue sous le nom de centrale nucléaire du sud de l’Ukraine, se trouve le long de la rivière Bug du sud et se trouve à environ 300 kilomètres (190 miles) au sud de la capitale, Kyiv. C’est la deuxième plus grande centrale nucléaire d’Ukraine avec trois réacteurs.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de l’invasion et a subi à plusieurs reprises des tirs qui ont coupé ses lignes de transmission et ont finalement forcé les opérateurs à la fermer pour éviter une catastrophe radioactive. La Russie et l’Ukraine ont échangé la responsabilité des bombardements.