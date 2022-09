L’Ukraine affirme qu’un missile russe a frappé à proximité d’une centrale nucléaire

KYIV, Ukraine (AP) – Une frappe de missile russe a touché lundi une installation proche d’une centrale nucléaire dans le sud de l’Ukraine, n’endommageant pas ses réacteurs mais endommageant d’autres équipements industriels dans ce que l’opérateur d’énergie atomique du pays a dénoncé comme un acte de “nucléaire”. terrorisme.”

Energoatom, qui exploite les centrales nucléaires ukrainiennes, a déclaré que la grève avait touché lundi matin un complexe industriel comprenant la centrale nucléaire de Pivdennoukrainsk dans la région méridionale de Mykolaïv.

Energoatom a déclaré que le missile a frappé à seulement 300 mètres (yards) de l’usine, provoquant une explosion qui a brisé plus de 100 fenêtres sur les bâtiments du complexe.

L’attaque a également provoqué la fermeture temporaire d’une centrale hydroélectrique voisine, mais n’a pas affecté les réacteurs de la centrale nucléaire, a déclaré Energoatom, qualifiant la grève d’acte de “terrorisme nucléaire”.

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire immédiat sur l’attaque.

La centrale de Pivdennoukrainsk, également connue sous le nom de centrale nucléaire du sud de l’Ukraine, se trouve le long de la rivière Bug du sud et se trouve à environ 300 kilomètres (190 miles) au sud de la capitale, Kyiv. C’est la deuxième plus grande centrale nucléaire d’Ukraine avec trois réacteurs.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de l’invasion et a subi à plusieurs reprises des tirs qui ont coupé ses lignes de transmission et ont finalement forcé les opérateurs à la fermer pour éviter une catastrophe radioactive. La Russie et l’Ukraine ont échangé la responsabilité des bombardements.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, le chien de garde nucléaire des Nations Unies, qui a des moniteurs à l’usine de Zaporizhzhia, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’attaque.

Karl Ritter, l’Associated Press