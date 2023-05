L’Ukraine affirme que ses troupes avancent toujours sur la ville dévastée de Bakhmut | Nouvelles du monde

L’Ukraine a déclaré que ses troupes progressaient toujours sur les flancs de la ville dévastée de Bakhmut, mais que « l’intensité » de leur mouvement avait diminué.

Samedi, la Russie a déclaré qu’elle avait complètement pris la ville, mais des responsables ukrainiens ont déclaré depuis lors que les forces de Kiev

contrôle encore une petite partie.

Lundi, la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a réitéré que l’Ukraine avait un petit pied à l’intérieur de la ville, qui a connu de violents combats.

Cette image satellite fournie par MaxarTechnologies montre les bâtiments universitaires démolis et la tour radio à Bakhmut, en Ukraine.



« Grâce à notre mouvement sur les flancs – au nord et au sud – nous parvenons à détruire l’ennemi », a-t-elle déclaré dans des commentaires télévisés.

« En se déplaçant le long des flancs et en y occupant certaines hauteurs, nos forces armées ont rendu très difficile la

l’ennemi de rester dans la ville elle-même.

« Nous avançons toujours, mais l’intensité est quelque peu réduite », a-t-elle déclaré.

En post sur l’application de messagerie Telegram, elle a écrit : « Le potentiel offensif de l’ennemi a été considérablement réduit, d’énormes pertes ont été infligées à l’ennemi (et) nous avons gagné du temps pour certaines actions qui seront discutées plus tard. »

Ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comparé la dévastation à Bakhmut à celle infligée à Hiroshima en Japon après le largage de la bombe atomique en 1945.

M. Zelensky a déclaré « il ne reste plus rien » et a déclaré que les forces d’invasion avaient « tout détruit », alimentant la spéculation qu’il était tombé.

Il est venu après le président russe Vladimir Poutine a félicité ses troupes pour avoir capturé la ville, qui se trouve dans la région de Donetsk.

Le ministère de la Défense du Kremlin et le chef du groupe de mercenaires Wagner, Yevgeny Prigozhin, avaient tous deux a affirmé que la zone était sous contrôle russe Samedi.

Mais s’exprimant à l’issue du sommet du G7 à Hiroshima, où il cherchait à rallier le soutien international, le dirigeant ukrainien a déclaré : « Je comprends clairement ce qui se passe à Bakhmut.

« Je ne peux pas partager avec vous les vues tactiques de nos militaires, de nos guerriers.

« Mais à partir d’aujourd’hui, nous voyons que le pays qui est des dizaines de fois plus grand que nous, ne peut pas nous occuper, ne peut pas gagner dans cette guerre.

« Bakhmut n’est pas occupé par la Fédération de Russie à ce jour. »

M. Zelenskyy a ajouté: « Permettez-moi d’être sincère que les images d’Hiroshima en ruine me rappellent vraiment, me rappellent totalement, Bakhmut et d’autres colonies et villes similaires.

« Tout de même – plus rien de vivant, tous les bâtiments ont été détruits, on ne comprend pas où se trouve la rue, où se trouvaient les maisons.

« C’est juste une zone totalement détruite, il ne reste plus rien, pas une seule personne. »

Les analystes ont déclaré que la chute de Bakhmut serait un coup dur pour l’Ukraine et donnerait des avantages tactiques à la Russie, mais ne serait pas décisive pour l’issue de la guerre.

Les forces russes seraient toujours confrontées à la tâche massive de s’emparer de la partie restante de la région de Donetsk encore sous contrôle ukrainien, y compris plusieurs zones fortement fortifiées.