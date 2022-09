L’Ukraine affirme que les bombardements russes se poursuivent près de la centrale nucléaire malgré l’avertissement de l’ONU concernant un événement “catastrophique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les responsables ukrainiens affirment que les bombardements russes dans la région de La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia continue de faire rage malgré un rapport publié mardi par l’Agence internationale de l’énergie atomique mettant en garde contre des dommages “catastrophiques” potentiels sur le site.

La ville de Nikopol, située sur la rive opposée du Dniepr à la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a été la cible de tirs de roquettes et d’artillerie lourde, a déclaré mercredi le gouverneur régional Valentyn Reznichenko.

“Il y a des incendies, des pannes d’électricité et d’autres choses à (l’usine) qui nous obligent à préparer la population locale aux conséquences du danger nucléaire”, a déclaré Reznichenko. Ces derniers jours, les autorités ont distribué des pilules d’iode aux résidents pour les protéger en cas de fuite radioactive.

Les informations sur le bombardement, qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante par l’Associated Press, surviennent le lendemain du directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi. présenté un rapport à l’avertissement des Nations Unies sur le danger potentiel que le site nucléaire soit compromis par des bombardements.

“Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire”, a déclaré Grossi.

L’agence de surveillance atomique de l’ONU a exhorté la Russie et l’Ukraine à établir une “zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires” autour de la centrale.

Ni les responsables de Moscou ni de Kiev ne s’engageraient immédiatement dans l’idée d’une zone de sécurité, affirmant que plus de détails sur la proposition étaient nécessaires.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de cibler la centrale nucléaire, bien que le rapport de l’AIEA n’ait pas précisé qui est responsable des attaques contre le ZNPP.

Le bombardement autour de la centrale et un incendie qui a provoqué sa mise hors service lundi inquiètent les experts quant à une éventuelle catastrophe nucléaire à la centrale, l’une des dix plus grandes centrales nucléaires au monde.

Les experts disent que ses réacteurs sont conçus pour se protéger contre les catastrophes naturelles et les incidents tels que les accidents d’avion, mais les dirigeants du monde entier ont appelé à ce qu’il soit épargné dans les combats en raison du risque de catastrophe.

“Saisissons cette opportunité si fondamentale pour la paix, pour la sécurité et pour protéger les populations d’Ukraine et d’ailleurs”, a déclaré mardi Grossi en appelant à une zone de sécurité autour de l’usine.

Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement américain de la DIA axée sur la Russie et auteure du “Poutine’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que le ZNPP fournit à l’Ukraine 20% de son énergie et que la Russie en bénéficierait stratégiquement s’il était être mis hors ligne pendant une longue période avant l’hiver.

“Le démantèlement temporaire du ZNPP pour le déconnecter du réseau électrique ukrainien et le reconnecter au réseau russe permettrait à la Russie d’en avoir le contrôle, afin qu’elle puisse conserver l’électricité dans les territoires contrôlés par la Russie et la maintenir allumée et éteinte dans d’autres régions de Ukraine”, a déclaré Koffler. “Cela fait partie d’une stratégie asymétrique visant à maintenir la pression sur la population civile ukrainienne pour dégrader la volonté de se battre et de se rendre.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport