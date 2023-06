L’Ukraine affirme que l’effondrement du barrage de Kakhovka a causé 1,2 milliard d’euros de dégâts

Le ministre ukrainien de l’Environnement, Ruslan Strilets, a déclaré que la destruction du barrage de Kakhovka avait causé 1,2 milliard d’euros de dommages.

Stylets a également averti que les mines découvertes par les inondations pourraient s’abattre sur les côtes d’autres pays européens.

L’effondrement du barrage a déclenché des inondations qui ont tué plus de 50 personnes et détruit des maisons et des terres agricoles.

L’effondrement du barrage tenu par la Russie le 6 juin a déclenché des inondations dans le sud de l’Ukraine et dans les zones occupées par la Russie de la région de Kherson, tuant plus de 50 personnes et détruisant des maisons et des terres agricoles.

S’exprimant par liaison vidéo lors d’une réunion des ministres de l’Environnement des pays de l’Union européenne, le ministre ukrainien de l’Environnement, Ruslan Strilets, a déclaré que les évaluations des dégâts étaient en cours, mais que l’effondrement du barrage était déjà la plus grande catastrophe environnementale depuis l’invasion russe de février 2022.

« Il y a des choses que nous ne pourrons jamais restaurer. Ce sont les écosystèmes qui ont été emportés dans la mer Noire. Cela comprend 20 000 animaux qui sont probablement morts, y compris des espèces endémiques qui n’ont été trouvées que dans le sud de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Strilets n’a pas précisé en quoi consistaient les dommages estimés à 1,2 milliard d’euros, mais a déclaré que l’effondrement du barrage avait laissé environ 1 million de personnes sans eau potable après que le volume du réservoir de Kakhovka ait plongé des trois quarts, et que les débris seraient emportés dans d’autres pays.

Il ajouta:

« L’Europe trouvera des mines russes sur ses plages.

L’Ukraine accuse la Russie d’avoir fait sauter le barrage de l’ère soviétique, sous contrôle russe depuis les premiers jours de son invasion. Le Kremlin a accusé Kiev d’avoir saboté l’installation hydroélectrique.

Une équipe d’experts juridiques internationaux assistant les procureurs ukrainiens dans leur enquête a déclaré qu’il était « très probable » que l’effondrement du barrage ait été causé par des explosifs posés par des Russes.

Le chef de la politique environnementale de l’Union européenne, Virginijus Sinkevicius, a déclaré que les pays de l’UE coordonnaient les fournitures d’urgence de bateaux, d’abris, de barrages, de matériel médical et de purificateurs d’eau.

En réponse à la rupture du barrage, la Pologne a déclaré que la Russie devrait être suspendue de l’Agence intergouvernementale internationale pour les énergies renouvelables, et elle a demandé à l’UE de coordonner un appel à l’échelle du bloc à cet effet – un appel que l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont approuvé lors de la réunion des ministres de l’environnement. réunion.