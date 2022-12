L’Ukraine a affirmé jeudi que le nombre de morts en Russie dans la guerre de 10 mois avait dépassé les 100 000 morts alors que les combats se poursuivent sans fin en vue.

Selon l’état-major général des forces armées ukrainiennes, 660 soldats russes supplémentaires ont été tués mercredi, portant les pertes totales de la Russie à 100 400.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier de manière indépendante le nombre présumé de morts, qui, selon les archives ukrainiennes, a plus que doublé depuis août.

Les responsables du Pentagone n’ont pas encore évalué seuls le nombre de morts, bien qu’au début du mois d’août, les responsables de la défense américaine aient fourni une rare évaluation des pertes russes et ont déclaré qu’elles pourraient atteindre 80 000.

Le sous-secrétaire à la politique du ministère de la Défense, Colin Kahl, qui a fait cette annonce le 8 août, n’a pas fourni de ventilation du nombre de tués et de blessés. Kohl n’a pas non plus vérifié les chiffres fournis par Kyiv à l’époque selon lesquels 42 340 soldats russes avaient été “liquidés”.

Des rapports ont fait surface pendant des mois suggérant que les pertes russes pourraient être considérablement plus importantes que les pertes ukrainiennes, en particulier après que le président russe Vladimir Poutine a enrôlé environ 300 000 hommes pour rejoindre le combat en septembre – doublant le nombre de soldats qu’il avait initialement mis aux frontières de l’Ukraine. à l’invasion.

Certains rapports ont révélé que ces conscrits pourraient voir des taux de pertes plus élevés en raison d’un manque de formation suffisante et d’un armement inadéquat.

Le 9 novembre, le chef d’état-major interarmées Mark Milley a déclaré que l’Ukraine et la Russie avaient “probablement” vu “bien plus de 100 000” soldats tués et blessés pendant la guerre.

Encore une fois, Milley n’a pas fourni de ventilation du taux de pertes, bien qu’un mois plus tard, le 2 décembre, Kyiv ait signalé avoir vu jusqu’à 13 000 soldats tués.

Le ministère britannique de la Défense a évalué jeudi que la Biélorussie – un ardent allié de Poutine – entraîne désormais des soldats russes dans un renversement de rôle pour tenter de remédier au manque d’entraîneurs militaires russes.

Poutine a refusé de retirer ses forces malgré les pertes importantes, bien qu’il ait semblé reconnaître cette semaine pour la première fois depuis le début de la guerre que son invasion meurtrière ne se déroule pas comme prévu.