L’Ukraine a confirmé que des missiles de croisière britanniques et français – tirés depuis l’une ou l’autre aile d’un bombardier ukrainien – ont été utilisés lors d’une attaque majeure contre la marine russe en Crimée occupée et ont fonctionné « parfaitement ».

Le grèvesaux petites heures de mercredi matin, a dévasté l’un des quatre sous-marins russes capables de lancer des missiles de croisière dans sa flotte de la mer Noire et un grand navire de guerre qui était en cours de maintenance dans une cale sèche de la ville portuaire de Sébastopol.

Le lieutenant-général Mykola Oleshchuk, chef de l’armée de l’air ukrainienne, a expliqué que Missiles britanniques Storm Shadow avaient été fixés sous l’aile gauche d’un avion à réaction ukrainien Su-24 et des missiles français Scalp sous l’aile droite.

« Les deux missiles fonctionnent parfaitement, sans aucune chance pour l’occupant ! » il a écrit.

Dernière guerre en Ukraine : Poutine prêt à ouvrir des pourparlers de paix

Image:

Un missile de croisière Storm Shadow exposé lors du Salon du Bourget en juin. Photo du fichier : AP





Il est très rare que les commandants ukrainiens divulguent des détails précis sur une opération.

Le chef de l’air a indiqué que son bombardier Su-24M avait également la capacité de transporter des missiles allemands Taurus – une arme que Berlin a indiqué qu’elle pourrait donner à Kiev.

« Le jeu des villes pourra alors se poursuivre de manière encore plus efficace », a déclaré le chef de l’armée de l’air dans un message sur Telegram.

« Une fois de plus, je remercie nos partenaires occidentaux pour les armes et les équipements qui nous aident à détruire l’agresseur et à libérer la terre ukrainienne ! »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:26

La flotte russe en Crimée est « durement touchée »



Une source ukrainienne et occidentale avaient également déclaré mercredi à Sky News que des missiles britanniques Storm Shadow avaient été utilisés dans le raid.

La France est le seul autre pays à avoir fourni des missiles de croisière à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle.

Image:

Feu et fumée à Sébastopol





Image:

Photos satellite montrant Sébastopol avant (en médaillon) et après (image principale) une attaque de missile ukrainien





Dans une nouvelle mise à jour sur l’attaque de Sébastopol, le ministère britannique de la Défense (MoD) a identifié les deux navires touchés comme étant le sous-marin de la classe Rostov-na-Donu Kilo et le navire de débarquement Minsk.

Le navire de guerre « a presque certainement été fonctionnellement détruit, tandis que le Rostov a probablement subi des dommages catastrophiques », a-t-il ajouté.

En savoir plus:

Analyse : le partenariat Poutine-Kim pourrait prolonger la guerre

« Nous n’arrêterons pas d’aider l’Ukraine », promet le ministre de la Défense

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Le ministère de la Défense britannique a ajouté : « Tout effort visant à remettre le sous-marin en service prendra probablement de nombreuses années et coûtera des centaines de millions de dollars.

« Il existe une possibilité réaliste que la tâche complexe consistant à retirer les épaves des cales sèches les rende inutilisables pendant plusieurs mois. »