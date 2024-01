L’Ukraine affirme que la Russie n’a pas fourni la preuve de prisonniers de guerre à bord d’un avion militaire abattu

KIEV — La Russie n’a pas fourni la preuve que des prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord d’un avion militaire abattu mercredi, ont déclaré vendredi des responsables ukrainiens aux proches des soldats capturés, alors que les pays en guerre continuaient de s’échanger la responsabilité de cet incident trouble. Le lieutenant-général Kyrylo Budanov, chef des services de renseignement militaires ukrainiens, a rencontré vendredi des proches des prisonniers de guerre qui auraient été transportés à bord de l’avion de transport Ilyushin Il-76, qui s’est écrasé mercredi dans la région russe de Belgorod, près de la frontière avec l’Ukraine.

La Russie affirme que l’avion transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés ce jour-là.

Boudanov a déclaré aux familles des prisonniers de guerre que la Russie avait demandé aux proches des prisonniers de soumettre des échantillons d’ADN correspondant aux corps des détenus qui auraient été tués à bord, sans fournir aucune preuve de leurs restes, selon deux personnes présentes à la réunion.

L’Ukraine a rejeté cette demande, a déclaré Boudanov, selon les deux proches qui ont assisté à la réunion et qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité.

“Le puzzle ne tient pas”, a déclaré Boudanov aux familles, selon l’un des proches, la mère d’un prisonnier de guerre. Elle a ajouté que l’échange était censé impliquer plus de 190 prisonniers, ce qui correspond à une déclaration du président russe Vladimir Poutine vendredi. Le ministère russe de la Défense a déclaré que seuls 65 détenus se trouvaient à bord de l’avion.

Poutine, dans ses premiers commentaires sur l’incident, a déclaré vendredi que l’Ukraine avait abattu l’avion avec son propre personnel militaire à bord et que la Russie rendrait publics les résultats de son enquête « afin que les Ukrainiens sachent ce qui s’est passé ».

“Je ne sais pas si c’était exprès ou par erreur, mais il est évident qu’ils l’ont fait”, a déclaré Poutine, ajoutant sans preuve que les Ukrainiens ont probablement utilisé un système de défense aérienne américain ou européen. Les pays occidentaux ont généralement interdit à Kiev d’utiliser leurs armes pour frapper des cibles sur le territoire russe.

“Nous transportions leurs citoyens, leurs militaires, mais non, ils ont frappé là-bas”, a déclaré Poutine. “Nos seuls regrets concernent nos pilotes.”

Mais plus de 48 heures après que l’avion est tombé du ciel et a carbonisé une grande partie de la terre, la Russie n’a fourni que peu de preuves de ses affirmations. Les responsables ukrainiens ont déclaré que malgré la rhétorique du Kremlin, Moscou bloque une enquête internationale.

Les responsables politiques et militaires russes, bien que prompts à blâmer l’Ukraine, n’ont pas expliqué comment leur avion militaire était devenu vulnérable à la destruction en plein vol, un événement très inhabituel dans une guerre dans laquelle chaque camp dispose d’armes antiaériennes sophistiquées. L’Ukraine a ciblé des avions russes, mais généralement alors qu’ils étaient au sol.

Les responsables ukrainiens affirment qu’ils n’ont pas trouvé la preuve que des dizaines de personnes sont mortes à bord de l’avion. Les quelques courts clips vidéo diffusés sur les lieux montrent des débris épars mais peu de parties du corps visibles.

Un nouveau clip diffusé vendredi par les médias d’État russes prétendait montrer les passeports de certains Ukrainiens qui se trouveraient à bord, mais ils n’ont pas été montrés sur le lieu de l’accident et certaines parties de la vidéo étaient floues. Dans une autre partie du clip, on voit un responsable russe en train de fermer un sac mortuaire noir.

Andriy Yusov, porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, a déclaré aux médias ukrainiens Jeudi, seuls cinq corps avaient été amenés à la morgue locale de Belgorod. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. La Russie a déclaré qu’outre les prisonniers de guerre, il y avait six membres d’équipage et trois autres personnes à bord.

L’Ukraine n’a pas directement confirmé avoir abattu l’avion, mais elle n’a pas nié son implication et a laissé entendre qu’elle en était responsable, qualifiant l’avion de cible militaire régulièrement utilisée pour transporter des missiles destinés à être lancés sur des villes ukrainiennes.

Les responsables de Kiev ont insisté sur le fait qu’ils ne savaient pas si des prisonniers de guerre se trouvaient à bord de l’avion. Au lieu de cela, ils ont appelé la Russie à fournir davantage d’informations à Kiev ainsi qu’aux organisations et enquêteurs internationaux.

Mais on ne sait pas exactement comment, quand et si Moscou coopérera.

La Russie a résisté aux enquêtes internationales dans le passé, notamment sur l’empoisonnement en 2020 du chef de l’opposition russe Alexei Navalny avec un agent neurotoxique interdit et sur l’écrasement en 2014 d’un avion de ligne de Malaysia Airlines au-dessus de l’est de l’Ukraine, au cours duquel les 298 personnes à bord ont été tuées.

Dans le cas de cet avion, les enquêteurs ont déterminé qu’une arme antiaérienne russe avait été utilisée, et deux anciens agents de sécurité russes et un troisième accusé ont été reconnus coupables par contumace de meurtre par un tribunal néerlandais. L’un des condamnés, Igor Girkin, est resté libre en Russie jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il a été arrêté et accusé d’incitation à l’extrémisme pour avoir critiqué les performances de l’armée russe sur le champ de bataille en Ukraine. Jeudi, il a été condamné à quatre ans de prison.

Le refus de la Russie d’autoriser une enquête internationale ou de donner accès à des preuves matérielles pourrait empêcher une réponse définitive sur qui ou quoi se trouvait à bord de l’Il-76 qui s’est écrasé mercredi.

Lors de la rencontre avec Boudanov, « la plupart des gens sont sûrs que [the Russian version of events] c’est une fausse nouvelle », a déclaré la mère du prisonnier de guerre.

“Je pense que je m’attendais à des réactions plus hystériques et paniquées”, a déclaré la femme. « Les renseignements nous ont parlé très ouvertement. Boudanov a entamé la conversation en disant : « Allons droit au but, commençons par les questions », et c’est tout. »

«J’étais hystérique le premier jour», a-t-elle ajouté. “Mais maintenant, je me suis calmé.”

La femme a déclaré qu’après qu’une jeune femme ait demandé quand les familles pourraient récupérer les parties du corps de leurs proches, un deuxième responsable des renseignements militaires a répondu : « Attendez, nous espérons le meilleur, et maintenant nous ne parlons pas du pire. scénario de cas.

Dmytro Lubinets, le commissaire parlementaire ukrainien aux droits de l’homme, a déclaré vendredi à la radio ukrainienne que Kiev n’avait pas reçu de liste officielle des prisonniers qui seraient morts à bord de l’avion.

Margarita Simonyan, directrice de la chaîne de propagande russe RT, a publié une liste de noms et de dates de naissance qui, selon elle, documentaient les prisonniers de guerre ukrainiens à bord, mais les médias ont rapidement rapporté que certains des personnes nommées par Simonyan semblaient être des prisonniers libérés lors d’échanges précédents. .

L’épouse de l’un des prisonniers répertoriés, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’elle ne croyait pas que son mari soit mort dans l’accident. C’était la première fois qu’elle entendait des nouvelles de son mari depuis qu’il avait été fait prisonnier il y a plus d’un an.

“Je ne crois pas qu’ils étaient là”, a déclaré la femme. “J’espère le meilleur.”

Dans un communiqué jeudi, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu’il n’avait pas reçu de liste des prisonniers qui devaient être échangés.

“Nous comprenons le stress et l’inquiétude que ce genre de nouvelles peut apporter aux familles séparées de leurs proches depuis des mois”, indique le communiqué. « Nous continuerons à faire tout notre possible pour contribuer à clarifier le sort des prisonniers de guerre séparés de leurs familles des deux côtés et des autres personnes disparues. »

Yusov, porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, a appelé la Russie à autoriser une commission internationale à enquêter sur le lieu de l’accident et à examiner les boîtes noires récupérées dans l’avion, mais il a ajouté que Moscou avait jusqu’à présent refusé de le faire. L’Ukraine a demandé que l’accès soit accordé à la Croix-Rouge et aux Nations Unies.

Cela pourrait prendre des mois pour obtenir des réponses. Une explosion en juillet 2022 dans un camp de prisonniers de guerre ukrainiens dans l’est de l’Ukraine occupée a tué au moins 51 détenus et a incité l’Ukraine et des groupes internationaux à enquêter pendant plusieurs mois.

La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir frappé ce site avec une roquette fournie par les États-Unis, mais un rapport des Nations Unies – publié plus d’un an après l’explosion – a exclu cette hypothèse. Le gouvernement ukrainien a critiqué à plusieurs reprises la Croix-Rouge pour ne pas avoir envoyé de délégation pour enquêter sur les lieux.

Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi, convoquée à la demande de Moscou, n’a donné aucune nouvelle information sur la destruction de l’avion ni sur les personnes qui se trouvaient à bord. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est plaint vendredi de l’insuffisance de la réaction mondiale.

“Il n’y a pas ici de condamnation ferme de la part de l’Occident pour cet horrible acte terroriste, la destruction de l’avion qui transportait, en premier lieu, nos pilotes et nos escortes, mais qui a également tué un très grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens”, a déclaré Peskov. « Ce qui s’est passé nécessite une évaluation appropriée de la part de la communauté internationale. »