L’Ukraine affirme que la Russie « coule des navires » pour protéger le pont de Crimée – voici ce que nous avons découvert | Nouvelles du monde

La Russie a « coulé » un certain nombre de navires près du pont de Crimée en utilisant ce que les analystes appellent une « stratégie vieille de 200 ans » pour se défendre contre la menace émergente des drones maritimes ukrainiens.

Les images satellite recueillies par Sky News montrent six objets sombres consécutifs apparaissant sur une période de sept jours près du pont de Crimée, également connu sous le nom de pont de Kertch.

Le pont est le seul lien direct entre le réseau de transport de la Russie et de la péninsule de Crimée et a fait l’objet d’attaques répétées tout au long de la guerre.

Cela fait suite aux affirmations du ministère ukrainien du renseignement (GUR) selon lesquelles la Russie prévoyait de « couler au moins six embarcations » près du pont pour créer une « voie de protection » devant celui-ci.

Le GUR a également déclaré que la Russie « avait l’intention d’installer des barrières entre les ferries coulés » pour protéger le pont « des dommages », dans un article publié sur Telegram mardi dernier.

Sur les images satellite prises par Planet Labs PBC le 19 août, aucun objet n’est visible dans l’eau au sud du pont, mais le 21 août, deux navires apparaissent.

Deux jours plus tard, le 23 août, un autre navire peut être aperçu à la surface de l’eau.

Cependant, le 26 août, six objets exactement dans les mêmes positions, mesurant environ 30 mètres de long, apparaissent dans une couleur plus foncée, ce qui, selon les experts, pourrait signifier qu’ils ont été coulés et se trouvent sous l’eau.

Deux des six navires ont été mis en évidence sur cette image satellite prise le 26 août. Photo : PBC de Planet Labs





« Ancienne réponse à une nouvelle menace »

Le professeur Michael Clarke, analyste en matière de sécurité et de défense, a déclaré que l’utilisation de « navires-blocs » – des navires coulés dans un endroit stratégique pour former une barrière physique – est « une vieille réponse à une nouvelle menace » des drones maritimes ukrainiens.

« Il s’agit d’une zone vaste, il faudrait donc avoir une série de navires, puis une sorte de barrière entre eux, cela pourrait être des chaînes ou des filets en acier, pour empêcher tout passage », a-t-il déclaré.

Le drone « Sea Baby » utilisé pour attaquer un pont de Crimée



Cependant, il a ajouté : « Les Ukrainiens ont développé une nouvelle technologie intelligente et la Russie répond avec une stratégie vieille de 200 ans consistant à couler des navires devant elle ».

En termes d’efficacité, le professeur Clarke a déclaré que la stratégie de défense est « probablement le meilleur moyen pour la Russie de prévenir les attaques de drones maritimes ».

En juillet, les services de renseignement intérieurs ukrainiens (SBU) ont revendiqué pour la première fois la responsabilité d’une opération de sabotage qui a gravement endommagé le pont de Kertch le 8 octobre dernier.

Image:

Suite de l'attaque du pont de Kertch le 8 octobre de l'année dernière. Photo : AP





Le SBU a également déclaré à CNN qu’il avait mené une attaque sur le pont le 17 juillet de cette année à l’aide d’un drone maritime, un navire sans pilote qui opère à la surface ou sous la surface de l’eau.

Le pont de Kertch est stratégiquement important pour la Russie car il constitue une voie d’approvisionnement cruciale pour ses forces après son invasion de l’Ukraine, envoyant des forces de Crimée s’emparer de certaines parties des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine.

Le professeur Clarke a déclaré que l’utilisation de navires-blocs n’est pas une stratégie de défense entièrement nouvelle, mais que c’est la première fois que nous voyons la Russie l’utiliser depuis son invasion de l’Ukraine en février dernier.

