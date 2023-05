KYIV, Ukraine (AP) – Les services de renseignement militaire ukrainiens ont affirmé, sans fournir de preuves, que la Russie complotait une « provocation à grande échelle » dans une centrale nucléaire qu’elle occupe dans le sud-est du pays dans le but de perturber une contre-offensive ukrainienne imminente .

Un communiqué publié vendredi par la direction du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a affirmé que les forces russes frapperaient la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, puis signaleraient une fuite radioactive afin de déclencher une enquête internationale qui mettrait les hostilités en pause et donnerait au Les Russes imposent le répit dont ils ont besoin pour se regrouper avant la contre-offensive.

Pour que cela se produise, la Russie a « perturbé la rotation du personnel de la mission permanente de surveillance » de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU qui était prévue samedi, selon le communiqué. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer aucune des affirmations.

L’AIEA a déclaré dans une réponse par courrier électronique à l’AP qu’elle n’avait aucun commentaire immédiat sur les allégations, et les responsables russes n’ont pas immédiatement commenté les allégations ukrainiennes.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle surveillait la situation de près et n’avait vu aucune indication de fuite de matières radioactives.

Cette affirmation reflète des déclarations similaires que Moscou fait régulièrement, alléguant sans preuve que Kiev complote des provocations impliquant diverses armes ou substances dangereuses afin d’accuser ensuite la Russie de crimes de guerre.

Cela survient alors que l’armée de Moscou en Ukraine se prépare à une contre-offensive imminente des forces de Kiev, qui n’a pas encore commencé mais pourrait commencer « demain, après-demain ou dans une semaine », a déclaré le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité et de la défense nationales, Oleksiy Danilov, a déclaré à la BBC dans une interview samedi.

La centrale de Zaporizhzhia est l’une des 10 plus grandes centrales nucléaires au monde. Il est situé dans la région partiellement occupée de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine. Les six réacteurs de la centrale sont à l’arrêt depuis des mois, mais elle a encore besoin d’électricité et de personnel qualifié pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement cruciaux et d’autres dispositifs de sécurité.

Les combats à proximité ont interrompu à plusieurs reprises l’alimentation électrique et ont alimenté les craintes d’une catastrophe potentielle comme celle de Tchernobyl, dans le nord de l’Ukraine, où un réacteur a explosé en 1986 et craché des radiations mortelles, contaminant une vaste zone dans la pire catastrophe nucléaire au monde.

Dans d’autres développements :

– La Russie a signalé samedi de nouvelles attaques sur son territoire, des drones s’écrasant dans ses régions occidentales et des zones à la frontière avec l’Ukraine subissant des bombardements.

Deux drones ont attaqué un bâtiment administratif d’une compagnie pétrolière dans la région de Pskov, à l’ouest de la Russie, qui borde la Biélorussie, la Lettonie et l’Estonie, a rapporté samedi le gouverneur de Pskov, Mikhail Vedernikov. Le bâtiment a été endommagé à la suite d’une explosion, a déclaré Vedernikov.

Un autre drone s’est écrasé dans la région de Tver à environ 150 kilomètres (90 miles) au nord de Moscou, ont indiqué les autorités locales.

La région russe de Belgorod, à la frontière avec l’Ukraine, a subi samedi plusieurs bombardements, tuant une personne, selon son gouverneur, Vyacheslav Gladkov. Dans la région voisine de Koursk, qui borde également l’Ukraine, une personne a été tuée par des tirs de mortier transfrontaliers, a déclaré son gouverneur Roman Starovoit.

– L’armée britannique a déclaré samedi que la force militaire privée russe, Wagner, se retirait des zones autour de la ville orientale de Bakhmut que Moscou prétend avoir capturée au début du mois.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a annoncé plus tôt cette semaine le retrait, affirmant que Wagner céderait le contrôle de la ville en ruine à l’armée russe. Certains étaient cependant sceptiques : Prigozhin est connu pour ses déclarations invérifiables et qui font la une des journaux sur lesquelles il revient plus tard.

Mais le ministère britannique de la Défense a déclaré samedi dans une série de tweets que les combattants de Wagner « ont probablement commencé à se retirer de certaines de leurs positions » autour de Bakhmut. « Le vice-ministre ukrainien de la Défense a également corroboré la rotation des forces de Wagner dans la périphérie de la ville », a déclaré le ministère.

Darlene Superville à Washington DC a contribué à cette histoire.

Susie Blann, Associated Press