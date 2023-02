L’Ukraine affirme que la Russie a tiré des missiles sur la Roumanie, violant l’espace aérien de l’OTAN

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Un missile russe tiré sur l’Ukraine a traversé la Moldavie vendredi matin et s’est approché à moins de 22 milles de la frontière de la Roumanie, membre de l’OTAN, incitant les Roumains à brouiller deux avions de chasse qui participaient à un exercice sous le commandement de l’OTAN, le Roumain a déclaré le ministère de la Défense. L’incident faisait partie du dernier barrage de frappes russe et le général en chef de l’Ukraine, Valery Zaluzhny, avait initialement accusé deux missiles Kalibr d’avoir violé l’espace aérien roumain – une décision potentiellement incendiaire qui aurait pu faire pression sur l’OTAN pour qu’elle réagisse.

Dans un télégramme, le président ukrainien Volodymyr Zelensky – qui terminait cette semaine une visite dans les capitales européennes, y compris un discours devant le Parlement européen – a également affirmé que “plusieurs missiles russes ont survolé l’espace aérien de la Moldavie et de la Roumanie”, qui était “un défi à l’OTAN, la sécurité collective.

“C’est une terreur qui peut et doit être arrêtée. Arrêté par le monde », a écrit Zelensky.

Cependant, le ministère roumain de la Défense cependant, a déclaré avoir détecté “une cible aérienne lancée depuis la mer Noire à partir d’un navire de la Fédération de Russie, près de la péninsule de Crimée, très probablement un missile de croisière”, qui a survolé le territoire ukrainien, puis a traversé la Moldavie.

Le missile “ et rentré dans l’espace aérien ukrainien sans croiser, à aucun moment, l’espace aérien de la Roumanie », a déclaré le ministère de la Défense.

“Le point de la trajectoire de la cible le plus proche de l’espace aérien roumain a été enregistré par les systèmes radar à environ 35 kilomètres au nord-est de la frontière”, a indiqué le ministère, ajoutant qu’à 10h38, deux avions de chasse MiG-21 Lancer “ont été redirigés vers la zone nord de la Roumanie pour compléter les options de réaction.

“Après environ deux minutes, la situation a été clarifiée”, a indiqué le ministère dans son communiqué, “et les deux avions ont repris leur mission initiale”.

Tout au long de la guerre, les pays de l’OTAN ont fourni à l’Ukraine d’énormes stocks d’armes, de renseignements et de soutien économique, mais ont assidûment cherché à éviter toute indication d’un conflit direct avec la Russie.

Dans une déclaration publiée sur sa chaîne Telegram, Zaluzhny a déclaré qu’« à 10 h 18, deux missiles de croisière russes Kalibr ont traversé la frontière d’État de l’Ukraine avec la République de Moldavie. Vers 10 h 33, ces missiles ont traversé l’espace aérien roumain. Après cela, ils sont de nouveau entrés dans l’espace aérien de l’Ukraine au point de passage des frontières des trois États.

Alors que la Roumanie a nié ce récit, les responsables moldaves ont confirmé la violation de leur espace aérien.

En réponse, le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a ordonné “la convocation urgente” de l’ambassadeur de Russie à Chisinau, Oleg Vasnetsov, “pour indiquer la violation inacceptable de notre espace aérien… par un missile russe aujourd’hui”, selon un communiqué du ministère.

“Nous rejetons fermement les récentes actions et déclarations hostiles à la République de Moldavie, un fait considéré comme absolument inacceptable par notre peuple”, a déclaré le porte-parole du ministère, Daniel Voda. “Nous appelons la Fédération de Russie à mettre fin à l’agression militaire contre le pays voisin qui cause de nombreuses pertes en vies humaines et des destructions matérielles.”

Interrogée sur l’allégation ukrainienne, une porte-parole du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a fait référence à la déclaration du ministère roumain de la Défense.

Le bombardement de vendredi était la dernière salve de la campagne russe visant à détruire les infrastructures énergétiques de l’Ukraine – un effort vieux de quatre mois qui vise à décimer l’économie du pays et à affaiblir la volonté de la population de se battre en leur refusant lumière et chaleur pendant l’hiver. Les attaques semblaient également être coordonnées avec l’offensive prévue de la Russie dans l’est de l’Ukraine, qui, selon les responsables, a commencé ces derniers jours, ciblant des villes clés de l’est.

Zaluzhny a publié sur Telegram que les forces du Kremlin ont lancé 71 missiles de croisière, sept drones autodestructeurs et environ 35 missiles sol-air à partir de systèmes de roquettes S-300 dans la matinée. Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 61 missiles de croisière et cinq drones, a déclaré Zaluzhny.

L’attaque a touché des cibles dans tout le pays, ont déclaré des responsables ukrainiens. Des alertes aériennes ont régulièrement retenti dans la nuit et dans la journée de vendredi et de nombreuses explosions ont pu être entendues dans la capitale et les banlieues environnantes.

Le maire de Kyiv, Vitaly Klitschko, a écrit sur Telegram que les systèmes anti-aériens de la capitale ont abattu 10 missiles, mais que les Russes ont quand même réussi à endommager le réseau électrique. Il n’y a pas eu de victimes, cependant, a déclaré Klitschko.

De violents bombardements dans la ville orientale de Kharkiv ont gravement endommagé des infrastructures critiques et blessé huit personnes, a déclaré le chef régional Oleh Synyehuvbov à la télévision ukrainienne. Environ 150 000 personnes se sont retrouvées sans électricité.

Anatolii Kurtiev, secrétaire du conseil municipal de la ville orientale de Zaporizhzhia – où les forces russes concentrent une partie de leur offensive – a déclaré que la ville avait été frappée par 17 missiles en une heure.

“C’est le plus grand nombre depuis le début de l’invasion à grande échelle”, a-t-il écrit sur Telegram, “C’est tout ce dont cette armée de racailles est capable – bombarder une ville endormie et frapper nos infrastructures.” Le nombre de victimes et l’étendue des dégâts sont encore en cours de clarification, a-t-il dit.

Le fournisseur d’énergie public Ukrenergo a déclaré que les attaques “ont touché plusieurs objets d’infrastructure à haute tension dans les régions de l’est, de l’ouest et du sud, ce qui a entraîné des pannes de courant dans certaines régions”. Le ministre ukrainien de l’Énergie, Herman Halushchenko, a déclaré dans un message sur Facebook que des centrales thermiques et hydroélectriques avaient été frappées. « La situation la plus difficile se situe dans les régions de Zaporizhzhia, Kharkiv et Khmelnytskyi », a écrit Halushchenko.

Sur les lignes de front dans l’est de l’Ukraine, les forces russes ont lancé leur offensive à grande échelle, ont déclaré des responsables. Serhiy Haidai, chef de l’administration régionale de la région orientale de Louhansk, a déclaré dans une émission télévisée que le nombre d’attaques quotidiennes dans sa région “a augmenté” et se concentre en partie sur la ville clé de Kreminna. “Une certaine intensification a déjà commencé”, a déclaré Haidai.

Ailleurs, les troupes du Kremlin ont “fait des gains tactiques” dans les combats dans la région orientale de Donetsk, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans sa mise à jour quotidienne. Des forces appartenant à l’organisation militaire privée russe Wagner Group se sont installées dans la périphérie nord de la ville de Bakhmut, a indiqué le ministère.

Au sud, a-t-il ajouté, les forces russes ont avancé jusqu’à la limite ouest de la ville de Vuhledar. Cependant, ils ont également subi de « lourdes pertes » et « ont probablement fui et abandonné au moins 30 véhicules blindés pour la plupart intacts en un seul incident après un assaut raté », a déclaré le ministère. Le Washington Post n’a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante.