L’Ukraine affirme que sa frappe de missile sur le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a réussi à cibler une réunion de hauts responsables navals, avec des commandants « supérieurs » parmi « des dizaines de morts et de blessés ».

Kiev a lancé vendredi matin une attaque au missile contre la flotte basée dans la ville portuaire de Sébastopol, en Crimée occupée.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que l’attaque, visant ce qui est considéré comme le meilleur de la marine russe, avait été programmée pour coïncider avec la réunion des commandants navals.

Samedi matin, cela a été suivi d’une autre attaque de missiles sur Sébastopol, selon un responsable local installé par la Russie.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’attaque avait fait des morts ou des blessés, mais dans un communiqué samedi, l’armée ukrainienne a déclaré que l’attaque de vendredi avait fait « des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris les hauts dirigeants de la flotte ».

Le chef des renseignements ukrainiens, Kyrylo Budanov, a déclaré samedi à Voice of America qu’au moins neuf personnes avaient été tuées et 16 blessées à la suite de l’attaque de Kiev contre la flotte de la mer Noire vendredi.

Il a affirmé qu’Alexandre Romanchuk, un général russe commandant les forces le long de la ligne de front clé du sud-est, était « dans un état très grave » après l’attaque.

Le ministère russe de la Défense a initialement déclaré que la frappe de vendredi avait tué un militaire au quartier général de la flotte de la mer Noire, mais a ensuite publié un communiqué selon lequel il était porté disparu.

L’armée ukrainienne a déclaré que l’armée de l’air avait mené 12 frappes contre le quartier général de la flotte de la mer Noire, ciblant les zones où étaient concentrés le personnel, l’équipement militaire et les armes. Deux systèmes de missiles anti-aériens et quatre unités d’artillerie russes ont été touchés.

La Crimée a servi de plaque tournante clé pour soutenir l’invasion de l’Ukraine par Moscou. Sébastopol, principale base de la flotte russe de la mer Noire depuis le XIXe siècle, revêt une importance particulière pour les opérations navales depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

L’Ukraine a de plus en plus ciblé les installations navales en Crimée ces dernières semaines, tandis que l’essentiel de sa contre-offensive estivale progresse lentement dans l’est et le sud de l’Ukraine, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre.

Les experts militaires estiment qu’il est essentiel que l’Ukraine poursuive ses attaques contre des cibles en Crimée afin de dégrader le moral de la Russie et d’affaiblir son armée.

