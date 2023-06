L’Ukraine affirme que la contre-offensive a libéré sept villages du sud-est

Commentez cette histoire Commentaire

MUKACHEVO, Ukraine – Alors que les batailles faisaient rage mardi le long de la ligne de front dans le sud-est de l’Ukraine, la Russie a répondu à la contre-offensive de Kiev avec son dernier barrage de missiles meurtriers nocturnes, tuant au moins 11 personnes et en blessant plus de 20 dans la ville natale du président Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. Aux petites heures du matin, les forces russes ont tiré 14 missiles de croisière, dont l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que 11 avaient été interceptés par les défenses aériennes. Mais des missiles ont frappé un immeuble résidentiel et un entrepôt à Kryvyi Rih, une ville ouvrière sidérurgique et minière.

Zelensky a posté une vidéo sur sa chaîne Telegram, montrant des flammes jaillissant des ruines d’un bâtiment qui a été touché et les restes fumants de voitures. « Plus de missiles terroristes », a écrit Zelensky. « Les tueurs russes continuent leur guerre contre les immeubles résidentiels, les villes ordinaires et les gens. »

La frappe à Kryvyi Rih s’est produite alors que l’Ukraine continuait de pousser sa contre-attaque contre les troupes russes occupant son territoire, avec de violents combats signalés dans au moins quatre endroits clés – dans la région de Donetsk, à l’est de Lyman, à la périphérie de Bakhmut et à Marinka. , et la région de Zaporizhzhia, au sud d’Orikhiv.

« L’ennemi fait tout pour garder les positions qu’il a capturées », a écrit la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, dans un article de Telegram. « [He] utilise activement l’aviation d’assaut et de l’armée [and] mène des tirs d’artillerie intenses.

Le maire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré mercredi jour de deuil et a déclaré qu’au moins 28 personnes avaient été blessées, dont 12 hospitalisées. Quelque 6 000 personnes étaient privées d’électricité tôt mardi dans la ville. Des travailleurs ont été brièvement piégés dans trois mines à la suite de pannes de courant, mais ont ensuite été secourus, a déclaré le gouvernement ukrainien.

Le président russe Vladimir Poutine, rencontrant des journalistes mardi, a insisté sur le fait que l’Ukraine subissait de lourdes pertes et que la contre-offensive de Kiev ne fonctionnait pas.

« L’ennemi n’a eu de succès dans aucun des domaines », a déclaré Poutine, ajoutant: « Pendant ce temps, l’Ukraine a perdu plus de 160 chars et plus de 360 ​​véhicules blindés. Il y a plus de pertes que nous ne voyons pas. Que nos pertes de personnel soient exprimées par le ministère de la Défense, mais nous avons perdu 54 chars. Le rapport est de 1 à 10 en notre faveur. Nos pertes sont 10 fois moindres. Ses affirmations n’ont pu être confirmées.

Tous les combats de mardi ne faisaient pas partie de la contre-offensive tant attendue.

Serhiy Cherevaty, un porte-parole militaire ukrainien, a déclaré que les combats à l’extérieur de Lyman, une ville que l’Ukraine a libérée à l’automne, reflétaient les opérations défensives habituelles contre les envahisseurs russes.

« Ce n’est pas un élément d’une offensive majeure », a déclaré Cherevaty par téléphone depuis l’est de l’Ukraine. « Cela fait partie de notre opération de défense. Nous, profitant du fait que nous pouvions contre-attaquer l’ennemi, avons lancé une contre-attaque et libéré le territoire en conséquence.

Cherevaty a déclaré que 27 Russes avaient été tués et 75 blessés dans les combats près de Lyman, mais il n’a pas donné de chiffres sur les victimes ukrainiennes, et les chiffres des victimes russes qu’il a donnés n’ont pas pu être confirmés.

Près de la frontière des régions de Donetsk et de Zaporizhzhia, où l’Ukraine a déclaré lundi avoir libéré sept villages de l’occupation russe, des soldats de la 35e brigade de marine séparée ont déclaré avoir dégagé le village de Storozheve dimanche matin et celui de Makarivka lundi.

L’Ukraine affirme que la contre-offensive a libéré sept villages du sud-est

Serhii Kozachynskyi, un porte-parole de la brigade, a déclaré qu’une unité d’artillerie avait détruit les positions russes dans la région, permettant la reprise des deux villages.

Environ 80 à 90 % des maisons des deux villages ont été détruites. Seules neuf personnes vivaient à Storozheve lorsque les soldats ukrainiens ont évincé les troupes russes, et sept de ces résidents ont été évacués, a déclaré Kozachynskyi.

Lorsqu’ils se sont retirés, les soldats russes ont laissé des armes et au moins un gros camion rempli de munitions, a-t-il dit.

La brigade, a-t-il dit, ne dispose d’aucune des nouvelles armes fournies par l’OTAN, et bien que certains soldats s’étaient entraînés dans des pays comme la Grande-Bretagne, la Norvège et l’Espagne, la brigade entière n’avait pas été envoyée à l’étranger, comme cela s’était produit avec certains spécialistes. unités d’attaque.

« Les soldats sont très motivés pour déplacer l’ennemi hors de notre territoire, pour terminer la guerre aussi vite qu’ils le peuvent », a déclaré Kozachynskyi. « Même s’ils n’ont pas tout l’équipement, ils peuvent effectuer les tâches nécessaires pour faire sortir l’ennemi d’ici. »

La brigade marine, qui était auparavant basée à Odessa sur la côte de la mer Noire, et plus tard à Kherson, a acquis une vaste expérience de plus d’un an de combats, ce qui l’a préparée à cette poussée, a-t-il déclaré.

« Nous allons de l’avant », a déclaré Kozachynskyi. « Tout le monde comprend qu’il reste encore beaucoup de terrain à nettoyer. »

Schmidt a rapporté de Pokrovsk, en Ukraine.