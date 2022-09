L’Ukraine affirme que des céréales arrivent en Somalie, mais la Russie est sceptique

NAIROBI, Kenya – Le président ukrainien a déclaré que des tonnes de céréales de son pays arriveraient dans les prochaines semaines en Somalie, où la famine approche et les crises mondiales de sécurité alimentaire et de changement climatique mettent des millions de personnes en danger.

Le commentaire du président Volodymyr Zelenskyy est venu alors que le président russe Vladimir Poutine accuse l’Occident d’envoyer la plupart des céréales des ports rouverts de l’Ukraine vers l’Europe au lieu des régions les plus pauvres et les plus affamées du monde.