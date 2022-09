L’Ukraine affirme que des céréales arrivent en Somalie, mais la Russie est sceptique

NAIROBI, Kenya (AP) – Le président ukrainien a déclaré que des tonnes de céréales de son pays arriveraient dans les prochaines semaines en Somalie, où la famine approche et les crises mondiales de sécurité alimentaire et de changement climatique mettent des millions de personnes en danger.

Le commentaire du président Volodymyr Zelenskyy est venu alors que le président russe Vladimir Poutine accuse l’Occident d’envoyer la plupart des céréales des ports rouverts de l’Ukraine vers l’Europe au lieu des régions les plus pauvres et les plus affamées du monde.

S’exprimant lors d’un forum économique à Vladivostok mercredi, Poutine a accusé l’Occident de colonialisme et a suggéré que la Russie pourrait discuter avec la Turquie de la révision de l’accord qui a levé le blocus russe sur les ports ukrainiens et permis aux navires de passer en toute sécurité.

“Avec l’exclusion de la Turquie en tant que médiateur, pratiquement tout le grain exporté d’Ukraine a été envoyé aux nations (de l’Union européenne) au lieu des pays les plus pauvres”, a déclaré Poutine.

“Il est évident qu’avec une approche comme celle-là, l’ampleur du problème alimentaire dans le monde ne cessera de croître, et cela pourrait conduire à une catastrophe humanitaire sans précédent”, a-t-il ajouté. « Peut-être vaut-il la peine d’envisager de restreindre les exportations de céréales et d’autres produits sur cette route ? Je discuterai certainement de la question avec le président de la Turquie.

La Russie a déjà soulevé cette allégation, mais c’est la première fois que Poutine s’en fait l’écho.

Le président russe a déclaré que sur 87 navires chargés de céréales en provenance d’Ukraine, seuls deux transportaient des céréales pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, soit 60 000 tonnes sur un total d’environ 2 millions de tonnes.

Un seul navire ukrainien est arrivé en Afrique subsaharienne, amarré au port de Djibouti la semaine dernière avec des céréales qui, selon le PAM, iraient en Somalie et en Éthiopie touchées par la sécheresse. Ce premier navire transportait 23 000 tonnes de céréales, ce que le PAM a appelé suffisamment pour nourrir 1,5 million de personnes avec des rations complètes pendant un mois.

Le président ukrainien, dans un tweet mardi soir, a déclaré que 28 600 tonnes de blé arriveront en Somalie dans les semaines à venir et a imputé la famine à venir dans ce pays aux actions de la Russie cette année.

“L’Ukraine continue de sauver le monde avec son grain”, a affirmé Zelenskyy.

Les nations africaines étaient au centre des efforts occidentaux pour rouvrir les ports ukrainiens alors que les États-Unis et leurs alliés accusaient la Russie d’affamer le monde en refusant les exportations de l’Ukraine, l’un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Les dirigeants africains se sont également rendus en Russie pour rencontrer Poutine sur la question.

Mais maintenant, la Russie essaie de retourner la question de la sécurité alimentaire contre l’Occident. “Ils ont trompé le public et les partenaires en Afrique et dans d’autres régions qui ont un besoin urgent de nourriture”, a déclaré Poutine. “Ils affirmaient qu’ils agissaient dans l’intérêt des pays en développement, mais agissaient entièrement dans leur propre intérêt.”

Le Centre conjoint de coordination, géré par l’ONU, la Turquie, la Russie et l’Ukraine, dans sa dernière mise à jour mardi soir, a déclaré que 96 navires sortants ont été activés jusqu’à présent, transportant plus de 2,2 millions de tonnes métriques.

Les experts en sécurité alimentaire ont déclaré que bon nombre des expéditions étaient des livraisons sur des contrats existants qui avaient été conclus avant les actions de la Russie.

L’un des cinq navires commerciaux autorisés à quitter l’Ukraine mercredi est à destination du Kenya avec 51 400 tonnes métriques de blé, a indiqué le JCC, ajoutant que les destinations “pourraient changer en fonction de l’activité commerciale”. Les destinations des quatre autres navires sont l’Espagne et la Turquie.

Isachenkov a rapporté de Moscou.

Cara Anna et Vladimir Isachenkov, The Associated Press