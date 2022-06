L’Ukraine affirme que 144 de ses soldats ont été libérés lors du plus grand échange de prisonniers de guerre à ce jour

L’Ukraine a procédé mercredi à son plus important échange de prisonniers de guerre depuis l’invasion russe, obtenant la libération de 144 de ses soldats, dont 95 qui défendaient les métallurgistes de Marioupol, a annoncé l’agence de renseignement militaire du pays.

La majorité des Ukrainiens ont été grièvement blessés, souffrant de blessures par balle et d’éclats d’obus, de traumatismes par explosion, de brûlures, de fractures et de membres amputés, a déclaré l’agence connue sous l’acronyme GUR dans un communiqué sur Telegram.

Il n’y a eu aucun commentaire de la part de la Russie concernant un échange de prisonniers.

Mais le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a déclaré avoir obtenu la libération de 144 soldats, dont ses combattants et ceux de l’armée russe.

“Nous avons remis à Kyiv le même nombre de prisonniers des unités armées ukrainiennes, dont la plupart étaient blessés.”

On pense que des centaines d’Ukrainiens supplémentaires sont toujours détenus par la Russie et ses mandataires séparatistes pro-Moscou dans l’est de l’Ukraine, mais on ne sait pas où ils se trouvent précisément.

Kyiv s’est notamment inquiétée du sort de centaines de combattants du régiment d’Azov qui ont joué un rôle de premier plan dans la défense de Marioupol et de son aciérie d’Azovstal, avant d’être encerclés et de déposer les armes.

L’échange de prisonniers de mercredi comprenait la remise de 43 membres du régiment d’Azov – une unité de la Garde nationale qui, selon la Russie, est un dangereux bataillon d’extrême droite – dans un signe prometteur pour les Ukrainiens qui espèrent la libération d’autres combattants de l’unité.