L’Ukraine affirme ne disposer d’aucune preuve pour étayer l’affirmation de la Russie selon laquelle des dizaines de prisonniers de guerre sont morts dans l’avion abattu.

KIEV, Ukraine (AP) — Des responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie n’avait fourni aucune preuve crédible à l’appui. ses revendications que les forces ukrainiennes ont abattu un avion de transport militaire qui, selon Moscou, transportait des prisonniers de guerre ukrainiens qui devaient être échangés contre des prisonniers de guerre russes.

L’agence ukrainienne chargée des échanges de prisonniers a déclaré vendredi soir que les autorités russes lui avaient fourni « avec beaucoup de retard » une liste des 65 Ukrainiens qui, selon Moscou, étaient morts au cours de l’opération. Crash d’avion mercredi dans la région russe de Belgorod.

Le personnel de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre a déclaré que les proches des prisonniers de guerre nommés n’étaient pas en mesure d’identifier leurs proches sur les photos du lieu de l’accident fournies par les autorités russes. La mise à jour de l’agence cite le chef du renseignement militaire ukrainien, le lieutenant-colonel Kyrylo Budanov, qui a déclaré que Kiev ne disposait d’aucune information vérifiable sur qui se trouvait à bord de l’avion.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que des missiles tirés depuis l’autre côté de la frontière avaient abattu l’avion de transport qui, selon lui, ramenait les prisonniers de guerre en Ukraine. Les autorités locales en Belgorod, frontalière avec l’Ukrainea déclaré que l’accident avait tué les 74 personnes à bord, dont six membres d’équipage et trois militaires russes.

«Nous n’avons actuellement aucune preuve qu’il aurait pu y avoir autant de personnes à bord de l’avion. L’affirmation de la propagande russe selon laquelle l’avion IL-76 transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens (en route vers un échange de prisonniers) continue de soulever de nombreuses questions », a déclaré Boudanov.

Les utilisateurs des réseaux sociaux de la région de Belgorod ont publié mercredi une vidéo montrant un avion tombant du ciel dans une zone rurale enneigée, et une énorme boule de feu éclatant à l’endroit où il a apparemment touché le sol.

Kiev a ni confirmé ni infirmé que ses forces ont abattu un avion de transport militaire russe ce jour-là, et l’affirmation de la Russie selon laquelle l’accident a tué des prisonniers de guerre ukrainiens n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Plus tôt vendredi, Mykola Oleshchuk, commandant de l’armée de l’air ukrainienne, a qualifié l’affirmation de Moscou de « propagande russe rampante ».

Les responsables ukrainiens ont confirmé plus tôt cette semaine que un échange de prisonniers devait avoir lieu mercredi, mais a déclaré qu’il avait été annulé. Ils ont déclaré que Moscou n’avait pas demandé qu’une partie spécifique de l’espace aérien soit protégée pendant un certain temps, comme elle l’a fait lors d’échanges de prisonniers antérieurs.

Un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine a exhorté vendredi soir la Russie à restituer les corps de tous les prisonniers de guerre susceptibles d’être morts dans l’accident d’avion.

Dans une interview en direct avec Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par les États-Unis, Oleksandr Vlasenko, responsable des relations avec les médias de la Croix-Rouge, a également fait remarquer que « très peu de temps » s’était écoulé entre les premiers rapports sur l’accident et la déclaration de Moscou prête à restituer les corps. des prisonniers de guerre ukrainiens.

Même si l’Ukraine et la Russie échangent régulièrement les corps de soldats morts, chaque échange nécessite une préparation considérable, a déclaré Vlasenko.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une enquête internationale sur l’accident. La Russie a seul accès au site du crash.

Le président russe Vladimir Poutine s’est engagé vendredi à rendre publiques les conclusions de l’enquête sur l’accident de Moscou. Dans ses premières remarques publiques sur l’accident, Poutine a réitéré les commentaires précédents des responsables russes selon lesquels « tout était prévu » pour un échange de prisonniers le jour où l’avion s’est écrasé.

« Sachant (que les prisonniers de guerre étaient à bord), ils ont attaqué cet avion. Je ne sais pas s’ils l’ont fait exprès ou par erreur, par inconscience », a déclaré Poutine à propos de l’Ukraine lors d’une réunion avec des étudiants à Saint-Pétersbourg.

Il n’a fourni aucun détail pour étayer l’allégation selon laquelle Kiev était responsable, mais a déclaré que les enregistreurs de vol de l’avion avaient été retrouvés.

“Il y a des boîtes noires, tout va désormais être collecté et montré”, a déclaré Poutine.

Alors que la guerre approche de ses deux ans, l’Ukraine est impatiente de montrer son élan aux États-Unis et à d’autres alliés occidentaux. approvisionner le pays avec des armes et d’autres aides. UN contre-offensive l’année dernière s’emparer des zones occupées par la Russie n’a pas produit de gains majeurs.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba a rencontré samedi son homologue lituanien à Kiev. Lors d’une conférence de presse conjointe, les deux hommes ont évoqué les progrès réalisés dans la production conjointe de drones et la relance d’un fonds de l’Union européenne destiné à financer l’aide militaire après la crise. les dirigeants du bloc en décembre a reporté un accord pour le compléter.

Kuleba a déclaré qu’il y avait une « entente claire » entre lui et le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis sur la manière de fournir davantage de drones à l’armée ukrainienne.

« La Lituanie possède la technologie ; nous avons la capacité d’augmenter la production. C’était le sujet clé», a-t-il déclaré.

Kuleba et Landsbergis ont également déclaré que Kiev et ses partenaires de l’UE étaient sur le point de mettre davantage de fonds de la Facilité européenne de soutien à la paix à la disposition de l’Ukraine pour des armes à long terme, des munitions et d’autres livraisons d’aide militaire. L’UE a créé ce fonds en 2021 pour financer des initiatives de résolution des conflits et de sécurité.

Certains membres de l’UE, dont l’Allemagne et la France, ont déclaré que le bloc des 27 pays devait repenser la manière dont il s’approvisionne en armes qu’il transfère à l’Ukraine. Ils ont évoqué l’abandon de la fourniture d’armes à partir des stocks nationaux de chaque pays au profit d’un processus d’achat direct.

Kuleba a déclaré que la reprise des livraisons d’aide permettrait à Kiev de reprendre le contrôle du ciel ukrainien à l’armée de l’air russe beaucoup plus grande et plus moderne. Cela aiderait l’Ukraine à parer aux frappes massives de missiles et de drones russes, telles que records de barrages lancé sur le week-end du nouvel anet fournir une couverture aérienne pour d’éventuelles opérations offensives.

Lituanieun pays d’Europe de l’Est qui a passé des décennies sous domination russe et soviétique, est l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine depuis que Moscou a lancé sa guerre à grande échelle en février 2022. Landsbergis a promis que le soutien du gouvernement de Vilnius se poursuivrait.

« Nous ne paierons jamais le prix que vous payez pour la sécurité », a-t-il déclaré en s’adressant à Kuleba et à la société ukrainienne. “Et donc… Je ne peux que m’excuser car nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais nous ferons toujours ce que nous pouvons.”

Samedi également, les autorités de la région de Soumy, dans le nord de l’Ukraine, ont déclaré qu’un groupe de saboteurs russes avait abattu deux civils, un frère et une sœur, vivant dans un village frontalier à moins de cinq kilomètres de la Russie. Le bureau du procureur général ukrainien a déclaré avoir ouvert une enquête pénale sur la fusillade, tandis que le gouverneur local Volodymyr Artiukh a appelé les habitants de la bande frontalière à évacuer.

Les bombardements russes vendredi et dans la nuit ont tué deux autres civils à travers l’Ukraine, tandis que deux autres ont été blessés, selon des responsables régionaux ukrainiens. Dans le sud de l’Ukraine occupé par la Russie, une femme de 70 ans a été blessée lors d’une frappe de drone lancée par l’armée ukrainienne, a rapporté un responsable régional installé au Kremlin. Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat les rapports des deux parties.

