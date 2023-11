L’Ukraine affirme avoir tué un homme politique soutenu par le Kremlin dans un attentat à la voiture piégée à Louhansk occupée

Stanislav Krasilnikov/SPTNK/Spoutnik via AP



Ukraine a déclaré qu’il était responsable de l’assassinat d’un responsable soutenu par la Russie avec une voiture piégée dans la ville occupée de Louhansk, dans l’est du pays, mercredi.

Mikhaïl Filiponenko, député de l’assemblée installée par le Kremlin, était un ancien chef de l’armée de la République populaire de Louhansk (LPR). Il était actif dans le mouvement séparatiste pro-russe de la région depuis 2014.

Les autorités ukrainiennes et russes ont annoncé que Filiponenko avait été tué dans un attentat à la voiture piégée tôt mercredi matin. Le service de renseignement militaire ukrainien a immédiatement revendiqué la responsabilité et averti que les autres personnes au service de la « Russie terroriste » recevraient des « représailles » similaires.

“Une opération spéciale visant à éliminer le bourreau Filiponenko a été mise en œuvre en collaboration avec des représentants du mouvement de résistance”, ont déclaré les renseignements de défense ukrainiens sur Telegram.

La commission d’enquête russe a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle sur l’explosion.

“Aujourd’hui dans la matinée, un engin explosif non identifié a explosé sous le bas de la voiture, tuant Mikhaïl Filiponenko”, a indiqué le Telegram. “Une affaire pénale a été ouverte.”

Les renseignements de défense ukrainiens ont indiqué que la bombe avait explosé mercredi à 8 h 40 et confirmé que « le soi-disant député de la soi-disant « LPR soviétique suprême » du Parti libéral-démocrate russe Filiponenko Mikhaïl Yurievitch avait été éliminé.

Filiponenko avait été « impliqué dans l’organisation de chambres de torture dans les territoires occupés de la région de Louhansk, où les prisonniers de guerre et les otages civils étaient soumis à des tortures inhumaines », selon les renseignements de la Défense.

“Filiponenko a personnellement torturé des gens avec brutalité”, a-t-il déclaré.

Stanislav Krasilnikov/Spoutnik/AP Une vidéo montre la scène de l’explosion d’une voiture piégée qui a tué Filiponenko.

Il existe de plus en plus de preuves du recours généralisé à la torture par la Russie contre les Ukrainiens dans les territoires qu’elle occupe. Un rapport publié en août a révélé que près de la moitié des Ukrainiens détenus dans les centres de détention russes de Kherson étaient soumis à des violences généralisées. torture y compris la violence sexuelle. Par ailleurs, les procureurs ukrainiens ont ouvert en septembre plus de 3 000 dossiers pénaux concernant les accusations présumées de la Russie. crimes contre les enfants dans le pays, y compris la torture.

Les renseignements de défense ukrainiens ont publié l’adresse de Filiponenko et ont averti les autres : « Toutes les adresses des traîtres et les lieux où ils ont servi la Russie terroriste dans les territoires temporairement occupés de l’Ukraine sont connus ! Les renseignements de défense ukrainiens déclarent que tous les criminels de guerre et collaborateurs recevront une juste rétribution !

Il y a eu plusieurs tentatives d’assassinat contre des responsables soutenus par la Russie en Ukraine occupée. Le ministre de l’Intérieur par intérim de la LPR autoproclamée, Igor Korneta été « grièvement » blessé dans une explosion en mai.

Louhansk est l’une des quatre régions que la Russie annexé unilatéralement en septembre de l’année dernière, aux côtés de Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia. Luhansk et Donetsk abritent deux républiques séparatistes soutenues par la Russie où les combats se poursuivent depuis 2014. Kherson et Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, sont occupées par les forces russes peu de temps après le début de l’invasion à grande échelle en 2022.

Moscou mis en scène élections simulées dans les quatre régions en septembre, dans le but d’imposer un discours sur la légitimité russe dans les régions d’Ukraine qu’elle détient. « Les résultats des élections sont déjà bien connus », a déclaré à CNN un habitant de Zaporizhzhia avant le scrutin. comme on pouvait s’y attendre, des victoires écrasantes pour le parti Russie unie du président Vladimir Poutine.