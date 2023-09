L’Ukraine affirme avoir « réussi » à frapper le QG de la marine russe de la mer Noire à l’aide de missiles de croisière britanniques et français | Nouvelles du monde

L’attaque du QG de la marine fait partie d’un plan bien coordonné par l’Ukraine

Au cours des dernières semaines, les Ukrainiens ont mené une contre-attaque assez intensive, mais il y a également eu des attaques de drones et des attaques de missiles partout.

Cela fait partie d’un plan bien coordonné de l’Ukraine. L’une des raisons pour lesquelles ils attaquent la flotte russe de la mer Noire est qu’ils tentent de la pousser plus à l’est.

Pourquoi donc? C’est parce que la flotte a fourni un soutien logistique important aux forces russes en Ukraine occupée, et Kiev tente donc d’empêcher la marine de réapprovisionner ses troupes via la Crimée et de leur rendre la vie plus difficile.

L’Ukraine ne dispose pas d’une marine capable de rivaliser avec la Russie, mais elle mène des attaques asymétriques contre des navires et des sous-marins russes – en mer et sur le quai de Sébastopol – et maintenant contre le quartier général militaire de Sébastopol.

De même, sur le fleuve Dnipro, le barrage de Kakhovka a été fait sauter par les Russes en juin car il protégeait leur flanc. Toute cette eau s’est désormais calmée et les Ukrainiens continuent de multiplier leurs attaques à travers le Dnipro. C’est important car cela vise à réparer les forces russes de ce côté du pays.

À Bakhmut, qui est une ville tactiquement insignifiante, les Russes y ont déployé 70 000 à 80 000 hommes parce que c’est très symbolique, et donc en attaquant cette zone, les Ukrainiens y installent également les forces russes.

Et en poursuivant les attaques contre la Crimée, les forces russes qui autrement seraient utilisées pour renforcer la ligne de front ont dû y être maintenues.

Enfin à Moscou, les attaques de drones ukrainiens signifient que Vladimir Poutine s’inquiétera également pour sa propre défense.

Tout cela vise donc à forcer la Russie à établir des priorités quant au positionnement de ses forces militaires.

Le soutien militaire occidental est vital pour permettre de telles attaques de précision contre des cibles stratégiques – qui sont généralement très bien défendues. Des armes de frappe de haute technologie et de précision telles que Storm Shadow permettent à l’Ukraine de frapper des cibles de grande valeur avec un haut degré de précision.

C’est pourquoi l’Ukraine est si fortement dépendante du soutien occidental – selon les propres mots de Volodymyr Zelenskyy : « donnez-moi les armes ou nous perdrons la guerre ».

Les rapports suggèrent que les blindés ukrainiens ont percé les défenses globales à l’est de Zaporizhzhia. Si cela se vérifie, cela pourrait être le progrès le plus significatif depuis le début de la contre-offensive ukrainienne il y a près de quatre mois.