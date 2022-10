L’Ukraine affirme avoir récupéré des parties qui auraient été annexées par la Russie

L’Ukraine affirme que ses troupes reprennent le contrôle de parties du pays que la Russie prétend avoir annexées.

Ceci après que la Russie ait fait un barrage de bombardements sur la ville de Zaporizhzhia.

La Russie a commencé son invasion de l’Ukraine en février.

L’Ukraine a déclaré jeudi qu’elle avait arraché les troupes russes à des pans entiers de la région sud de Kherson, poussant une contre-offensive qui a sapé la prétention du Kremlin d’avoir annexé les territoires.

L’annonce est intervenue après une série de bombardements russes dévastateurs sur la ville de Zaporizhzhia qui ont fait plusieurs morts parmi les civils lors d’une attaque que Kyiv a qualifiée de tentative délibérée de “semer la peur” parmi la population.

L’armée ukrainienne a non seulement déclaré qu’elle récupérait du territoire dans le sud, mais aussi dans les régions orientales de Lougansk et de Donetsk, qui sont partiellement contrôlées par les forces mandataires du Kremlin depuis 2014.

“Les forces armées ukrainiennes ont libéré plus de 400 kilomètres carrés de la région de Kherson depuis début octobre”, a déclaré la porte-parole du commandement de l’armée sud-ukrainienne, Natalia Gumeniuk, lors d’un point de presse en ligne.

Elle a ajouté plus tard que le territoire reconquis abritait près de 30 villes et villages qui avaient été occupés par les forces russes pendant des mois.

PHOTOS | L’ambassadeur de Russie en Pologne éclaboussé de liquide rouge le jour de la Victoire

Kherson, une région dont la population d’avant-guerre était estimée à environ un million d’habitants, a été capturée tôt et facilement par les troupes de Moscou après leur invasion lancée le 24 février.

Les responsables installés par la Russie ont renouvelé leur appel aux habitants pour qu’ils restent calmes, le chef adjoint pro-Moscou Kirill Stremousov affirmant que les forces du Kremlin freinaient l’avancée.

‘Pas de panique’

“A ce stade, rien n’a changé et il n’y a pas de panique”, a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo aux habitants.

Les forces ukrainiennes ont notamment fait des gains sur la rive ouest du fleuve Dniepr qui traverse Kherson, mais l’armée russe a déclaré jeudi lors d’un briefing que ses forces avaient repoussé “les tentatives répétées de percer nos défenses” dans la région.

Plus à l’ouest, sur la ligne de contact de l’Ukraine avec les forces russes de la région de Mykolaïv – où les forces de Kyiv étaient recroquevillées dans des trous de renard pendant des mois et pilonnées par l’artillerie russe – l’ambiance changeait avec les lignes de front.

Bogdan, 29 ans, du nord-ouest de l’Ukraine, s’est réenrôlé dans l’armée cette année et a passé la majeure partie de l’été à tenir la ligne à environ quatre kilomètres (2,5 miles) des positions retranchées des forces de Moscou.

“On voit que nos camarades, notre ‘horde’ comme on les appelle, travaillent. On voit leurs succès et ça nous inspire. Si certains pensaient avant qu’on n’avançait pas assez vite, eh bien maintenant ce n’est plus le cas !” il a dit.

“Il y a de la lumière au bout du tunnel”, a déclaré le commandant Yaroslav, un homme costaud de 39 ans coiffé d’une casquette noire.

La poussée ukrainienne plus profonde à Kherson exerce une pression supplémentaire sur l’annonce du Kremlin la semaine dernière selon laquelle il avait annexé le territoire – aux côtés de trois autres – et que ses habitants seraient russes “pour toujours”.

Les quatre territoires – Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia – créent un corridor terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée, qui a été annexée par Moscou en 2014.

Ensemble, les cinq régions représentent environ 20 % de l’Ukraine.

La Russie a riposté contre l’Ukraine avec des frappes qui ont frappé la ville centrale de Zaporizhzhia lors d’attaques mortelles qui ont déchiré des immeubles de grande hauteur et blessé un enfant en bas âge.

Des journalistes de l’AFP sur place ont vu des secouristes casqués dégager des tas de gravats avec leurs mains, à la recherche de personnes coincées sous les décombres.

Et les pompiers travaillaient pour éteindre un incendie d’une section effondrée d’un bâtiment avec des morceaux de métal déchiqueté en saillie.

Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré après les frappes qui ont fait trois morts que les forces de Moscou “continuent de frapper délibérément des civils pour semer la peur”.

“La terreur russe doit être stoppée – par la force des armes, des sanctions et un isolement complet”, a-t-il déclaré.

Les attaques nocturnes font suite à des bombardements horribles la semaine dernière qui, selon les responsables ukrainiens, ont tué 30 personnes après un convoi de voitures civiles dans la région de Zaporizhzhia.

En outre, la présidence a déclaré jeudi matin qu’au cours de la dernière journée, 14 personnes avaient été tuées dans des attaques dans la région de Donetsk.

Le chef de l’agence nucléaire de l’ONU devait se rendre jeudi à Kyiv pour discuter de la création d’une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia – la plus grande d’Europe – après que le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son gouvernement de la prendre en charge.