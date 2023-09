L’Ukraine affirme avoir fabriqué et tiré un missile à longue portée

MUKACHEVO, Ukraine — Les responsables ukrainiens affirment que leur armée utilise désormais un missile à longue portée conçu et fabriqué dans le pays et capable d’atteindre des cibles en Russie – une capacité potentiellement cruciale car les États-Unis et d’autres partisans occidentaux ont imposé des restrictions sur l’utilisation des armes qu’ils donnent. frapper le territoire russe.

Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, a déclaré vendredi que le missile pourrait voyager plus loin, mais n’a pas précisé sa portée complète.

« Croyez-moi, déjà très bientôt quelqu’un [in Russia] sera brûlé, et brûlé au sens direct du terme », a déclaré Danilov.

Les forces ukrainiennes frappent de plus en plus de cibles en Russie et en Crimée occupée – que la Russie a envahie et annexée illégalement en 2014. La plupart des frappes ukrainiennes impliquent des drones aquatiques ou aériens autodestructeurs, ainsi que des unités des services de renseignement du pays. L’Ukraine nie souvent tout lien avec de telles attaques, mais les responsables confirment en privé les frappes ou publient des déclarations les célébrant et indiquant l’implication de l’armée ou des services spéciaux ukrainiens.