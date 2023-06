L’Ukraine affirme avoir capturé un autre village alors qu’une contre-offensive très attendue est en cours

La contre-offensive de l’Ukraine a remporté une autre victoire lundi alors que les troupes reprenaient un quatrième village aux forces russes dans le sud-est du pays.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a affirmé sur Telegram que les forces ukrainiennes avaient repris le village de Storozhov, dans la région orientale de Donetsk.

Un jour plus tôt, des responsables ukrainiens ont déclaré que leurs troupes avaient pris trois autres petits villages à proximité – Blahodatne, Makarivka et Neskuchne – au sud de la ville de Velyka Novosilka. Ces gains sont encore faibles et difficiles à vérifier.

Les combats récents sur le bord ouest de la ligne de front de 600 milles ont été compliqués par une rupture de barrage qui a envoyé des eaux de crue à travers une partie du fleuve Dniepr séparant les deux côtés.

Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti qu’un effort pour débarrasser l’Ukraine des troupes russes retranchées et puissamment armées pourrait prendre des années, et le succès de la contre-offensive ukrainienne est loin d’être certain.

Les villages font partie d’une zone où les lignes de front russes s’avancent dans un territoire détenu par l’Ukraine. Bien que profonde de plus de 1,6 km, la saillie est récemment devenue l’un des nombreux épicentres de combats intenses le long de la ligne de front qui traverse le sud et l’est de l’Ukraine.

Malgré leur petite taille, la prise des villages impliquait une incursion dans la première ligne de défense russe et pouvait permettre aux forces ukrainiennes de tenter une poussée plus profonde dans les zones occupées.

Les forces russes contrôlent beaucoup moins de terres ukrainiennes qu’elles ne le faisaient avant une contre-offensive ukrainienne l’année dernière qui a repris la ville septentrionale de Kharkiv et la ville méridionale de Kherson, entre autres.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré samedi que « des actions contre-offensives et défensives sont en cours » sans préciser s’il s’agissait d’une contre-offensive tous azimuts, ce qui était attendu après une vaste infusion de la puissance de feu et des systèmes de défense aérienne occidentaux en Ukraine.

Un jour plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé que la contre-offensive avait commencé et que les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ».

Les autorités russes ont déclaré que leurs troupes tenaient largement leur terrain. Ils n’ont pas confirmé un retrait des trois villages.

L’avancée ukrainienne signalée intervient alors que les autorités des deux côtés de la ligne de front poursuivaient leurs efforts de sauvetage et de relocalisation des civils de la région de Kherson chassés de chez eux par les inondations causées par la rupture du barrage de Kakhovka la semaine dernière.

Avec de nombreuses maisons et magasins submergés dans l’eau polluée des rivières, l’ONU et d’autres groupes d’aide affirment que l’accès à l’eau potable est crucial et que les maladies d’origine hydrique présentent un risque important. Des milliers de personnes ont été évacuées, bien que certaines restent.

Les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes, qui contrôlaient la zone autour du barrage, de l’avoir délibérément détruit. Les responsables russes ont blâmé les bombardements ukrainiens pour sa destruction.

