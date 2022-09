KHARKIV, Ukraine –

Les troupes ukrainiennes ont repris lundi une large bande de territoire à la Russie, repoussant jusqu’à la frontière nord-est à certains endroits, et ont affirmé avoir capturé de nombreux soldats russes dans le cadre d’une avancée fulgurante qui a forcé Moscou à faire une retraite précipitée.

Un porte-parole des renseignements militaires ukrainiens a déclaré que les troupes russes se rendaient en masse car “elles comprennent le désespoir de leur situation”. Un conseiller présidentiel ukrainien a déclaré qu’il y avait tellement de prisonniers de guerre que le pays manquait d’espace pour les accueillir.

Alors que des drapeaux ukrainiens bleus et jaunes flottaient au-dessus des villes nouvellement libérées, l’armée ukrainienne a déclaré avoir libéré plus de 20 colonies en 24 heures. Ces derniers jours, les forces de Kyiv ont capturé un territoire au moins deux fois plus grand que le Grand Londres, selon le ministère britannique de la Défense.

Après des mois de peu de mouvement perceptible sur le champ de bataille, l’élan a remonté le moral des Ukrainiens et provoqué de rares critiques publiques de la guerre du président russe Vladimir Poutine.

“Dans certaines zones du front, nos défenseurs ont atteint la frontière avec la Fédération de Russie”, a déclaré Oleh Syniehubov, gouverneur de la région nord-est de Kharkiv. Au cours du week-end, le ministère russe de la Défense a déclaré que les troupes seraient retirées de deux zones de cette région pour se regrouper dans la région orientale de Donetsk.

Il y a eu des rapports de chaos alors que les troupes russes se retiraient.

“Les Russes étaient ici le matin. Puis à midi, ils ont soudainement commencé à crier sauvagement et ont commencé à s’enfuir, chargeant dans des chars et des véhicules blindés”, a déclaré Dmytro Hrushchenko, un habitant de Zaliznychne, une petite ville récemment libérée près du front oriental. ligne, a déclaré à Sky News.

Une vidéo prise par l’armée ukrainienne montrait des soldats hissant le drapeau ukrainien au-dessus de bâtiments endommagés par la bataille. Dans une scène, un combattant a essuyé ses bottes sur un drapeau russe au sol. D’autres vidéos montraient des Ukrainiens inspectant l’épave de véhicules militaires russes, y compris des chars.

Des efforts pour désarmer les mines terrestres étaient en cours dans les zones reprises, ainsi qu’une recherche des troupes russes restantes, ont déclaré des responsables militaires ukrainiens.

Il n’était pas encore clair si le blitz ukrainien pouvait marquer un tournant dans la guerre. Momentum a déjà basculé dans les deux sens, mais rarement avec un swing aussi important et soudain.

Le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich n’a pas précisé le nombre de prisonniers russes mais a déclaré que les prisonniers de guerre seraient échangés contre des militaires ukrainiens détenus par Moscou. Le porte-parole du renseignement militaire, Andrey Yusov, a déclaré que les troupes capturées comprenaient un nombre “significatif” d’officiers russes.

Le vice-ministre ukrainien de l’Intérieur a accusé les forces russes en fuite d’avoir brûlé des documents officiels et dissimulé des corps dans le but de dissimuler des violations des droits dans les zones qu’elles contrôlaient jusqu’à la semaine dernière.

L’ambiance était à la liesse dans tout le pays.

À Kharkiv, les autorités ont salué le rétablissement de l’électricité et de l’eau pour environ 80 % de la population de la région à la suite d’attaques russes contre des infrastructures qui ont coupé l’électricité dans de nombreux endroits à travers l’Ukraine.

“Vous êtes des héros !!!” Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a écrit sur Telegram, faisant référence aux équipes qui ont restauré les services publics dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine. “Merci à tous ceux qui ont fait tout leur possible en cette nuit la plus difficile pour que Kharkiv normalise la vie de la ville dès que possible.”

L’ambiance dynamique a également été capturée par un président provocateur Volodymyr Zelenskyy dimanche soir sur les réseaux sociaux.

“Pensez-vous toujours que vous pouvez nous intimider, nous briser, nous forcer à faire des concessions ?” a demandé Zelensky. “Le froid, la faim, les ténèbres et la soif pour nous ne sont pas aussi effrayants et mortels que votre ‘amitié’ et votre fraternité.”‘

À la fin, il s’est exclamé : “Nous serons avec du gaz, des lumières, de l’eau et de la nourriture ΓǪ et SANS vous !”

Pendant ce temps, en Russie, il y avait des signes de désarroi lorsque des blogueurs militaires russes et des commentateurs patriotiques ont réprimandé le Kremlin pour ne pas avoir mobilisé plus de forces et pris des mesures plus fortes contre l’Ukraine.

La Russie n’a cessé de qualifier son invasion de guerre, la décrivant plutôt comme une “opération militaire spéciale” et s’appuyant sur un contingent limité de volontaires au lieu d’une mobilisation de masse qui pourrait susciter le mécontentement civil et la protestation.

Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la région russe de Tchétchénie, soutenu par Moscou, a publiquement critiqué le ministère russe de la Défense pour ce qu’il a appelé des “erreurs” qui ont rendu possible le blitz ukrainien.

Plus remarquable encore, ces critiques se sont infiltrées dans la télévision russe contrôlée par l’État.

“Les gens qui ont convaincu le président Poutine que l’opération serait rapide et efficace… ces gens nous ont vraiment tous piégés”, a déclaré Boris Nadezhdin, un ancien député, lors d’un talk-show sur la télévision NTV. “Nous en sommes maintenant au point où nous devons comprendre qu’il est absolument impossible de vaincre l’Ukraine en utilisant ces ressources et ces méthodes de guerre coloniale.”

Les séparatistes pro-Kremlin ont signalé que les troupes ukrainiennes approchaient de la ville de Lyman, une plaque tournante ferroviaire capturée par la Russie fin mai qui offre un accès aux ponts sur la rivière Siversky Donets à proximité.

Denis Pushilin, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, a reconnu que la situation était “difficile”.

Même au milieu de l’effervescence de l’Ukraine, les pertes n’ont cessé d’augmenter. Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi qu’au moins quatre civils avaient été tués et 11 autres blessés dans une série d’attaques russes dans neuf régions du pays. Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies a déclaré la semaine dernière que 5 767 civils avaient été tués jusqu’à présent.

Les frappes à Kharkiv se sont poursuivies lundi à la lumière du jour lorsqu’un bâtiment administratif du centre de la ville a été touché par un missile, incendiant une partie et tuant une personne, a déclaré le chef de la police régionale Volodymyr Tymoahko. Des équipes de pompiers ont combattu les flammes léchant le toit depuis le dernier étage alors que la fumée s’élevait au-dessus de la zone.

Dans un rappel du bilan de la guerre, un membre du conseil d’Izium – l’une des régions où la Russie a déclaré avoir retiré ses troupes – a accusé ces forces de tuer des civils et de commettre d’autres atrocités.

Maksym Strelnikov a déclaré aux journalistes lundi lors d’un briefing en ligne que des centaines de personnes étaient mortes pendant les combats et après que la Russie s’est emparée de la ville en mars.

Beaucoup sont morts des bombardements et n’ont pas pu être enterrés convenablement, a-t-il dit. Ses affirmations n’ont pas pu être immédiatement vérifiées, mais des scènes similaires se sont déroulées dans d’autres endroits capturés par les forces russes.

L’armée ukrainienne a également affirmé avoir trouvé davantage de preuves de violations des droits humains par les occupants russes. Il n’a pas précisé.

Izium était une base majeure pour les forces russes dans la région de Kharkiv. Le premier drapeau ukrainien a été hissé sur la ville samedi, selon Strelnikov. Les habitants, certains enveloppés dans le drapeau du pays, ont salué les forces ukrainiennes et leur ont offert de la nourriture.

L’Ukraine a déclaré que les Russes continuaient de bombarder Nikopol de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale électrique de Zaporizhzhia, endommageant plusieurs bâtiments et laissant la plus grande installation nucléaire d’Europe dans une position précaire. Le dernier réacteur opérationnel de cette usine a été arrêté dans le but d’empêcher une catastrophe radioactive alors que les combats faisaient rage à proximité.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré lundi que Kyiv “dictera probablement de plus en plus le lieu et la nature des principaux combats”.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la retraite détériorerait probablement davantage la confiance que les forces russes ont dans leurs commandants et mettrait les troupes de Moscou sur le dos.